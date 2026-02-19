خلال شهرين.. واشنطن تحزم حقائبها لمغادرة سوريا نهائياً

كشفت وسائل إعلام أميركية عن نية سحب كافة قواتها العسكرية من ، والبالغ عددها نحو ألف جندي، خلال الشهرين المقبلين.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن قرار إنهاء الوجود العسكري يأتي في أعقاب بسط الحكومة سيطرتها على البلاد وتعهد "قوات سوريا " (قسد) بالاندماج في مؤسسات الدولة، مما ينهي الحاجة لبقاء القوات الأميركية كداعم ميداني.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التحولات الكبرى التي شهدتها سوريا منذ سقوط نظام أواخر عام ٢٠٢٤، وبروز ملامح ترتيبات أمنية بين والقيادة السورية الجديدة.



من جانبها، أكدت شبكة "سي بي إس" صحة هذا التوجه، مشيرة إلى انسحاب القوات الأميركية مؤخراً من قواعد إستراتيجية مهمة مثل "التنف" و"الشدادي". وفيما وصف المبعوث الأمريكي توم براك مهمة مكافحة تنظيم الدولة بأنها أُنجزت بنسبة تسعة وتسعين بالمئة، أوضحت وكالة أن الانسحاب سيكون مدروساً ومبنياً على ظروف الميدان.

وبالتوازي مع هذا التخفيف العسكري، تعمل واشنطن على تعزيز قواتها في مناطق قريبة من ، وسط تقارير عن استعدادات أميركية لشن ضربات ضد ، رغم عدم اتخاذ الرئيس ترمب قراراً نهائياً بهذا الشأن حتى الآن.



مَرحلةٌ جديدةٌ تُطوى فيها صَفحاتٌ من الصراعِ لتُفتحَ أخرى، بانتظارِ ما ستسفرُ عنهُ الأيامُ من ترتيباتٍ تَرسمُ وجهَ المنطقةِ من جديد."



(وسائل اعلام اميركية، رويترز)