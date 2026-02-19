أول اجتماع لـمجلس السلام.. ترامب عن لبنان: يجب أن نحلّ المشكلة التي تعتبر صغيرة نسبيا

وصل الرئيس الأميركي والوفود المشاركة إلى مقر انعقاد "مجلس السلام" في ، اليوم الخميس، في أول اجتماع للمجلس الذي يرأسه ، وسط تساؤلات لم تُحسم حول مستقبل غزة، وبمشاركة متوقعة لممثلين عن 47 دولة.



ووثّقت الصحافة العالمية الصورة التذكارية الأولى للأعضاء المشاركين في المجلس قبيل انطلاق أعمال القمة.



وفي أول تعليق على الحضور، عبّر متحدث باسم الخارجية عن دهشته لمشاركة المفوضية الأوروبية في اجتماعات "مجلس السلام"، مشيرا إلى أنها "لا تملك تفويضا بالمشاركة فيها". وأضاف المتحدث أن "ينبغي أن يعاد تركيز مجلس السلام على غزة تماشيا مع قرار التابع للأمم المتحدة"، معلنا أن " لن تشارك طالما بقي الغموض قائما".



وخلال كلمته أمام المجتمعين، قال ترامب إن "تحقيق السلام صعب لكننا سنصل إليه"، واعتبر أن "هذا يوم كبير ولدينا عدد كبير من القادة يشاركون في اجتماعات مجلس السلام"، مضيفا "سوف نحقق السلام وهذا ما نعمل عليه"، و"السلام سهل لكنه صعب التحقق"، كما قال "أقدر وجود القادة المشاركين في اجتماعات اليوم وعلاقتي معهم طيبة جدا".





وقال الرئيس الأميركي ترامب، يوم الخميس، إنه يتوقع التوصل إلى حل بشأن في غضون 10 أيام تقريبا، محذرا في الوقت ذاته من تبعات "سيئة" إذا تعذر إبرام اتفاق مع طهران.وشدد ترامب على موقفه تجاه الملف ، قائلا: "لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي".وأعرب الرئيس الأميركي عن رغبته في إبرام "اتفاق جيد"، مشيرا إلى أنه عقد بالفعل اجتماعات وصفها بـ "الجيدة" مع الجانب الإيراني.وعن ، قال: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه.