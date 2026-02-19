تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
سحب عاجل لمكمل غذائي شائع لتلوثه ببكتيريا قاتلة
Lebanon 24
19-02-2026
|
10:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
سحبت السلطات الأميركية مكمّلا غذائيا شائعا بعد تسجيل حالات إصابة ببكتيريا السالمونيلا الخطيرة، التي قد تسبب مرضا شديدا ومقاوما لبعض المضادات الحيوية.
وأُدخل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، وأُصيب سبعة آخرون على الأقل بعد تناولهم كبسولات مسحوق moringa من علامة Rosabella التجارية، والتي تُسوّق على أنها معزّز صحي غني بالعناصر الغذائية.
وتُباع هذه العبوات البلاستيكية البيضاء (60 كبسولة) مع ملصقات خضراء عبر أمازون و"تيك توك" ومنصات أخرى.
وأوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن الإصابات سُجّلت بين 7 تشرين الثاني و8 كانون الثاني في سبع ولايات أميركية، معظمها في الغرب الأوسط، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.
الغرب الأوسط
، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.
ولم تحدد الشركة المالكة Rosabella كيف وصل المنتج إلى أمازون، لكنها أوضحت أنه قد يكون عُرض من قبل بائعين مستقلين. وأكدت الشركة ضرورة وقف استخدام وشراء مسحوق أوراق moringa الخام المرتبط بالدفعات المتأثرة وبدأت بسحب المنتج طوعا. (روسيا اليوم)
