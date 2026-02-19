تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

سحب عاجل لمكمل غذائي شائع لتلوثه ببكتيريا قاتلة

Lebanon 24
19-02-2026 | 10:18
A-
A+
سحب عاجل لمكمل غذائي شائع لتلوثه ببكتيريا قاتلة
سحب عاجل لمكمل غذائي شائع لتلوثه ببكتيريا قاتلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سحبت السلطات الأميركية مكمّلا غذائيا شائعا بعد تسجيل حالات إصابة ببكتيريا السالمونيلا الخطيرة، التي قد تسبب مرضا شديدا ومقاوما لبعض المضادات الحيوية.
 
وأُدخل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، وأُصيب سبعة آخرون على الأقل بعد تناولهم كبسولات مسحوق moringa من علامة Rosabella التجارية، والتي تُسوّق على أنها معزّز صحي غني بالعناصر الغذائية.

وتُباع هذه العبوات البلاستيكية البيضاء (60 كبسولة) مع ملصقات خضراء عبر أمازون و"تيك توك" ومنصات أخرى.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن الإصابات سُجّلت بين 7 تشرين الثاني و8 كانون الثاني في سبع ولايات أميركية، معظمها في الغرب الأوسط، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن. 
 
ولم تحدد الشركة المالكة Rosabella كيف وصل المنتج إلى أمازون، لكنها أوضحت أنه قد يكون عُرض من قبل بائعين مستقلين. وأكدت الشركة ضرورة وقف استخدام وشراء مسحوق أوراق moringa الخام المرتبط بالدفعات المتأثرة وبدأت بسحب المنتج طوعا. (روسيا اليوم) 
 
 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تلوّث صناعي يهدد نهر الليطاني.. وكشف ميداني يطالب بتحرك عاجل
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
البروتين أم الكرياتين.. أي مكمل غذائي الأنسب لبناء العضلات؟
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه المنطقة...ضبط مكملات غذائية منتهية الصلاحية
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي المكملات الغذائية التي لا يجب تناولها مع فيتامين "سي"؟
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

الغرب الأوسط

روسيا اليوم

السالم

روسيا

المون

بلاست

سولا

فيات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-02-19
Lebanon24
12:10 | 2026-02-19
Lebanon24
12:00 | 2026-02-19
Lebanon24
11:36 | 2026-02-19
Lebanon24
11:10 | 2026-02-19
Lebanon24
11:01 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24