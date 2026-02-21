تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
السعودية تدين تصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل.. وتؤكد تمسّكها بحل الدولتين
Lebanon 24
21-02-2026
|
12:52
A-
A+
\
photos
0
A+
A-
أدانت
السعودية
واستنكرت ما تضمنته تصريحات السفير الأميركي لدى
إسرائيل
مايك هاكابي، مؤكدة رفضها لهذه التصريحات "غير المسؤولة" واعتبارها خرقا للقانون الدولي.
وقالت
المملكة
إن تصريحات هاكابي تمثل "سابقة خطيرة" واستهتارا بالعلاقات المتميزة بين دول المنطقة والولايات المتحدة، معتبرة أن طرحه "المتطرف" ينذر بعواقب وخيمة ويهدد الأمن والسلم العالمي.
وأضافت السعودية أن هذا الطرح يشكل استعداء لدول المنطقة وشعوبها ويهمش أسس
النظام الدولي
، مشددة على رفضها كل ما من شأنه المساس بسيادة الدول وحدودها وسلامتها الإقليمية.
ودعت المملكة
وزارة الخارجية الأميركية
إلى إيضاح موقفها من تصريحات هاكابي، معتبرة أن صدور مثل هذا الكلام عن مسؤول أميركي يشكل سابقة خطيرة.
