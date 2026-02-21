السعودية تدين تصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل.. وتؤكد تمسّكها بحل الدولتين

أدانت واستنكرت ما تضمنته تصريحات السفير الأميركي لدى مايك هاكابي، مؤكدة رفضها لهذه التصريحات "غير المسؤولة" واعتبارها خرقا للقانون الدولي.



وقالت إن تصريحات هاكابي تمثل "سابقة خطيرة" واستهتارا بالعلاقات المتميزة بين دول المنطقة والولايات المتحدة، معتبرة أن طرحه "المتطرف" ينذر بعواقب وخيمة ويهدد الأمن والسلم العالمي.



وأضافت السعودية أن هذا الطرح يشكل استعداء لدول المنطقة وشعوبها ويهمش أسس ، مشددة على رفضها كل ما من شأنه المساس بسيادة الدول وحدودها وسلامتها الإقليمية.



ودعت المملكة إلى إيضاح موقفها من تصريحات هاكابي، معتبرة أن صدور مثل هذا الكلام عن مسؤول أميركي يشكل سابقة خطيرة.

