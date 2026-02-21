تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
نزوح جديد شرق رام الله.. 11 عائلة بدوية تفكك منازلها تحت ضغط هجمات المستوطنين
Lebanon 24
21-02-2026
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت 11 عائلة فلسطينية، السبت، بتفكيك منازلها في تجمع
بدوي
شرق مدينة
رام الله
في
الضفة الغربية
المحتلة، بسبب استمرار هجمات المستوطنين الإسرائيليين والجيش
الإسرائيلي
.
وقال مصطفى كعبنة، من سكان مخيم خلايل
البدوي
جنوب قرية المغيير، لوكالة "
الأناضول
"، إن العائلات شرعت منذ الصباح بتفكيك منازلها المؤقتة المصنوعة من صفائح الصفيح والخيام، استعدادا للانتقال إلى منطقة أخرى وسط هجمات متواصلة.
وأوضح أن العائلات، وعدد أفرادها 55 شخصا بينهم أطفال وكبار سن ونساء، بدأت الانتقال إلى منطقة قرب أريحا نتيجة الاعتداءات والقيود التي فرضها المستوطنون والجيش الإسرائيلي.
وأشار إلى أن سكان التجمع كانوا قد نزحوا قبل عامين من تجمع عين سامية في قرية كفر مالك المجاورة تحت ضغط هجمات الجيش والمستوطنين، الذين لاحقوهم لاحقا إلى مكان سكنهم الحالي.
وأضاف أن المستوطنين يمنعون رعي الأغنام وينفذون هجمات وتهديدات يومية، كما أقاموا بؤرة استيطانية قرب التجمع، فيما صادر الجيش مركبات واحتجز عددا من السكان.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
الفلسطينية
، نفذ المستوطنون نحو 4723 هجوما في الضفة الغربية خلال عام 2025، ما أسفر عن مقتل 14 فلسطينيا وتشريد 13 تجمعا بدويا يضم 1090 شخصا. (الاناضول)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: هجمات المستوطنين بالضفة أدت في أسبوعين لنزوح نحو 100 أسرة فلسطينية بدوية
Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: هجمات المستوطنين بالضفة أدت في أسبوعين لنزوح نحو 100 أسرة فلسطينية بدوية
21/02/2026 21:59:36
21/02/2026 21:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مستوطنون أحرقوا منزلين في تجمع خلة السدرة البدوي في بلدة مخماس بقضاء القدس
Lebanon 24
مستوطنون أحرقوا منزلين في تجمع خلة السدرة البدوي في بلدة مخماس بقضاء القدس
21/02/2026 21:59:36
21/02/2026 21:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المنازل خلال اقتحام قرية عين يبرود شمال شرق رام الله
Lebanon 24
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المنازل خلال اقتحام قرية عين يبرود شمال شرق رام الله
21/02/2026 21:59:36
21/02/2026 21:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مستوطنون يهاجمون منازل الأهالي ويعتدون عليهم في منطقة الربيعة شرق بلدة السعير شمال الخليل
Lebanon 24
مستوطنون يهاجمون منازل الأهالي ويعتدون عليهم في منطقة الربيعة شرق بلدة السعير شمال الخليل
21/02/2026 21:59:36
21/02/2026 21:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الضفة الغربية
الفلسطينية
الإسرائيلي
الأناضول
رام الله
إسرائيل
الخيام
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
من "داعش".. رسالة تهديد صوتية وصلت إلى أحمد الشرع
Lebanon 24
من "داعش".. رسالة تهديد صوتية وصلت إلى أحمد الشرع
14:05 | 2026-02-21
21/02/2026 02:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هجمات سيبرانية "ذات طابع إرهابي" تطال الإمارات.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
هجمات سيبرانية "ذات طابع إرهابي" تطال الإمارات.. إليكم التفاصيل
14:03 | 2026-02-21
21/02/2026 02:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تصنف القوات البحرية والجوية للدول الأوروبية كمنظمات إرهابية
Lebanon 24
إيران تصنف القوات البحرية والجوية للدول الأوروبية كمنظمات إرهابية
14:01 | 2026-02-21
21/02/2026 02:01:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بقلق وارتباك.. إيرانيون ينتظرون مصير الحرب
Lebanon 24
بقلق وارتباك.. إيرانيون ينتظرون مصير الحرب
13:25 | 2026-02-21
21/02/2026 01:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تدين تصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل.. وتؤكد تمسّكها بحل الدولتين
Lebanon 24
السعودية تدين تصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل.. وتؤكد تمسّكها بحل الدولتين
12:52 | 2026-02-21
21/02/2026 12:52:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟
Lebanon 24
معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟
16:20 | 2026-02-20
20/02/2026 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:05 | 2026-02-21
من "داعش".. رسالة تهديد صوتية وصلت إلى أحمد الشرع
14:03 | 2026-02-21
هجمات سيبرانية "ذات طابع إرهابي" تطال الإمارات.. إليكم التفاصيل
14:01 | 2026-02-21
إيران تصنف القوات البحرية والجوية للدول الأوروبية كمنظمات إرهابية
13:25 | 2026-02-21
بقلق وارتباك.. إيرانيون ينتظرون مصير الحرب
12:52 | 2026-02-21
السعودية تدين تصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل.. وتؤكد تمسّكها بحل الدولتين
12:33 | 2026-02-21
ضربة في عمق روسيا.. أوكرانيا تستهدف مصنع صواريخ قرب فوتكينسك
فيديو
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
21/02/2026 21:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 21:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 21:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24