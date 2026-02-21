تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

نزوح جديد شرق رام الله.. 11 عائلة بدوية تفكك منازلها تحت ضغط هجمات المستوطنين

Lebanon 24
21-02-2026 | 13:00
نزوح جديد شرق رام الله.. 11 عائلة بدوية تفكك منازلها تحت ضغط هجمات المستوطنين
نزوح جديد شرق رام الله.. 11 عائلة بدوية تفكك منازلها تحت ضغط هجمات المستوطنين photos 0
بدأت 11 عائلة فلسطينية، السبت، بتفكيك منازلها في تجمع بدوي شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بسبب استمرار هجمات المستوطنين الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي.

وقال مصطفى كعبنة، من سكان مخيم خلايل البدوي جنوب قرية المغيير، لوكالة "الأناضول"، إن العائلات شرعت منذ الصباح بتفكيك منازلها المؤقتة المصنوعة من صفائح الصفيح والخيام، استعدادا للانتقال إلى منطقة أخرى وسط هجمات متواصلة.

وأوضح أن العائلات، وعدد أفرادها 55 شخصا بينهم أطفال وكبار سن ونساء، بدأت الانتقال إلى منطقة قرب أريحا نتيجة الاعتداءات والقيود التي فرضها المستوطنون والجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أن سكان التجمع كانوا قد نزحوا قبل عامين من تجمع عين سامية في قرية كفر مالك المجاورة تحت ضغط هجمات الجيش والمستوطنين، الذين لاحقوهم لاحقا إلى مكان سكنهم الحالي.

وأضاف أن المستوطنين يمنعون رعي الأغنام وينفذون هجمات وتهديدات يومية، كما أقاموا بؤرة استيطانية قرب التجمع، فيما صادر الجيش مركبات واحتجز عددا من السكان.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون نحو 4723 هجوما في الضفة الغربية خلال عام 2025، ما أسفر عن مقتل 14 فلسطينيا وتشريد 13 تجمعا بدويا يضم 1090 شخصا. (الاناضول)
 
الضفة الغربية

الفلسطينية

الإسرائيلي

الأناضول

رام الله

إسرائيل

الخيام

فلسطين

