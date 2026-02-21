إيران تصنف القوات البحرية والجوية للدول الأوروبية كمنظمات إرهابية

أعلنت في بيان نشرته ، مساء يوم السبت، تصنيف القوات البحرية والجوية لدول أوروبية كمنظمات إرهابية ردا على إجراء مماثل بحق .



وقالت وزارة الخارجية في بيانها بشأن التدابير المضادة للقرار غير القانوني للدول الأعضاء في بتصنيف جزء من القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية كمنظمة إرهابية: "ردا على القرار غير القانوني وغير المبرر الصادر عن الدول الأعضاء في الاتحاد في 19 شباط 2026، ونظرا لإعلان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإسلامي المعترف به كأحد أركان القوات المسلحة الرسمية للبلاد منظمة إرهابية، بما يخالف المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق والقانون الدولي، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل واستنادا إلى المادة 7 من قانون الإجراءات المتبادلة ضد إعلان الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية الذي أقر في عام 2019 وينص على أن جميع الدول التي تمتثل بأي شكل من الأشكال لقرار الولايات المتحدة بإعلان الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية أو تدعمه تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، تعتبر القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خاضعة للقانون المذكور وأحكامه، بما في ذلك المادة 4، وبالتالي وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، يتم تحديدها وإعلانها كمنظمات إرهابية".



Advertisement