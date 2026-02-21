تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إيران تصنف القوات البحرية والجوية للدول الأوروبية كمنظمات إرهابية
Lebanon 24
21-02-2026
|
14:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
إيران
في بيان نشرته
وزارة الخارجية
، مساء يوم السبت، تصنيف القوات البحرية والجوية لدول أوروبية كمنظمات إرهابية ردا على إجراء مماثل بحق
الحرس الثوري
.
وقالت وزارة الخارجية في بيانها بشأن التدابير المضادة للقرار غير القانوني للدول الأعضاء في
الاتحاد الأوروبي
بتصنيف جزء من القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية كمنظمة إرهابية: "ردا على القرار غير القانوني وغير المبرر الصادر عن الدول الأعضاء في الاتحاد
الأوروبي
في 19 شباط 2026، ونظرا لإعلان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإسلامي المعترف به كأحد أركان القوات المسلحة الرسمية للبلاد منظمة إرهابية، بما يخالف المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق
الأمم المتحدة
والقانون الدولي، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية
الإيرانية
استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل واستنادا إلى المادة 7 من قانون الإجراءات المتبادلة ضد إعلان
الولايات المتحدة
الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية الذي أقر في عام 2019 وينص على أن جميع الدول التي تمتثل بأي شكل من الأشكال لقرار الولايات المتحدة بإعلان الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية أو تدعمه تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، تعتبر القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خاضعة للقانون المذكور وأحكامه، بما في ذلك المادة 4، وبالتالي وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، يتم تحديدها وإعلانها كمنظمات إرهابية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الإيرانية: طهران تُصنّف القوات البحرية والجوية لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي كمنظمات إرهابية ردا على القرار الأوروربي بتصنيف الحرس الثوري منظمة ارهابية
Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية: طهران تُصنّف القوات البحرية والجوية لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي كمنظمات إرهابية ردا على القرار الأوروربي بتصنيف الحرس الثوري منظمة ارهابية
21/02/2026 21:59:49
21/02/2026 21:59:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تصنّف البحرية الكندية "منظمة إرهابية"
Lebanon 24
إيران تصنّف البحرية الكندية "منظمة إرهابية"
21/02/2026 21:59:49
21/02/2026 21:59:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كالاس: الاتحاد الأوروبي قد يصنّف اليوم الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
Lebanon 24
كالاس: الاتحاد الأوروبي قد يصنّف اليوم الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
21/02/2026 21:59:49
21/02/2026 21:59:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تصنف البنك الحكومي الإيراني " Melli " منظمة إرهابية
Lebanon 24
إسرائيل تصنف البنك الحكومي الإيراني " Melli " منظمة إرهابية
21/02/2026 21:59:49
21/02/2026 21:59:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
الحرس الثوري
الإيرانية
الإيراني
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
من "داعش".. رسالة تهديد صوتية وصلت إلى أحمد الشرع
Lebanon 24
من "داعش".. رسالة تهديد صوتية وصلت إلى أحمد الشرع
14:05 | 2026-02-21
21/02/2026 02:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هجمات سيبرانية "ذات طابع إرهابي" تطال الإمارات.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
هجمات سيبرانية "ذات طابع إرهابي" تطال الإمارات.. إليكم التفاصيل
14:03 | 2026-02-21
21/02/2026 02:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بقلق وارتباك.. إيرانيون ينتظرون مصير الحرب
Lebanon 24
بقلق وارتباك.. إيرانيون ينتظرون مصير الحرب
13:25 | 2026-02-21
21/02/2026 01:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نزوح جديد شرق رام الله.. 11 عائلة بدوية تفكك منازلها تحت ضغط هجمات المستوطنين
Lebanon 24
نزوح جديد شرق رام الله.. 11 عائلة بدوية تفكك منازلها تحت ضغط هجمات المستوطنين
13:00 | 2026-02-21
21/02/2026 01:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تدين تصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل.. وتؤكد تمسّكها بحل الدولتين
Lebanon 24
السعودية تدين تصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل.. وتؤكد تمسّكها بحل الدولتين
12:52 | 2026-02-21
21/02/2026 12:52:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟
Lebanon 24
معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟
16:20 | 2026-02-20
20/02/2026 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:05 | 2026-02-21
من "داعش".. رسالة تهديد صوتية وصلت إلى أحمد الشرع
14:03 | 2026-02-21
هجمات سيبرانية "ذات طابع إرهابي" تطال الإمارات.. إليكم التفاصيل
13:25 | 2026-02-21
بقلق وارتباك.. إيرانيون ينتظرون مصير الحرب
13:00 | 2026-02-21
نزوح جديد شرق رام الله.. 11 عائلة بدوية تفكك منازلها تحت ضغط هجمات المستوطنين
12:52 | 2026-02-21
السعودية تدين تصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل.. وتؤكد تمسّكها بحل الدولتين
12:33 | 2026-02-21
ضربة في عمق روسيا.. أوكرانيا تستهدف مصنع صواريخ قرب فوتكينسك
فيديو
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
21/02/2026 21:59:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 21:59:49
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 21:59:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24