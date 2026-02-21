تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيران تصنف القوات البحرية والجوية للدول الأوروبية كمنظمات إرهابية

Lebanon 24
21-02-2026 | 14:01
A-
A+
إيران تصنف القوات البحرية والجوية للدول الأوروبية كمنظمات إرهابية
إيران تصنف القوات البحرية والجوية للدول الأوروبية كمنظمات إرهابية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت إيران في بيان نشرته وزارة الخارجية، مساء يوم السبت، تصنيف القوات البحرية والجوية لدول أوروبية كمنظمات إرهابية ردا على إجراء مماثل بحق الحرس الثوري.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها بشأن التدابير المضادة للقرار غير القانوني للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتصنيف جزء من القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية كمنظمة إرهابية: "ردا على القرار غير القانوني وغير المبرر الصادر عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 19 شباط 2026، ونظرا لإعلان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإسلامي المعترف به كأحد أركان القوات المسلحة الرسمية للبلاد منظمة إرهابية، بما يخالف المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل واستنادا إلى المادة 7 من قانون الإجراءات المتبادلة ضد إعلان الولايات المتحدة الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية الذي أقر في عام 2019 وينص على أن جميع الدول التي تمتثل بأي شكل من الأشكال لقرار الولايات المتحدة بإعلان الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية أو تدعمه تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، تعتبر القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خاضعة للقانون المذكور وأحكامه، بما في ذلك المادة 4، وبالتالي وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، يتم تحديدها وإعلانها كمنظمات إرهابية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الإيرانية: طهران تُصنّف القوات البحرية والجوية لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي كمنظمات إرهابية ردا على القرار الأوروربي بتصنيف الحرس الثوري منظمة ارهابية
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 21:59:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تصنّف البحرية الكندية "منظمة إرهابية"
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 21:59:49 Lebanon 24 Lebanon 24
كالاس: الاتحاد الأوروبي قد يصنّف اليوم الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 21:59:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تصنف البنك الحكومي الإيراني " Melli " منظمة إرهابية
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 21:59:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

الحرس الثوري

الإيرانية

الإيراني

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:05 | 2026-02-21
Lebanon24
14:03 | 2026-02-21
Lebanon24
13:25 | 2026-02-21
Lebanon24
13:00 | 2026-02-21
Lebanon24
12:52 | 2026-02-21
Lebanon24
12:33 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24