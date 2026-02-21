تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
هجمات سيبرانية "ذات طابع إرهابي" تطال الإمارات.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
21-02-2026
|
14:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
مجلس الأمن
السيبراني في
دولة الإمارات العربية المتحدة
، السبت، نجاح المنظومة السيبرانية الوطنية في إحباط هجمات سيبرانية ممنهجة ذات الطابع الإرهابي، مستهدفة البنية التحتية الرقمية والقطاعات الحيوية في الدولة، في محاولة لزعزعة الاستقرار وتعطيل الخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، أكد مجلس الأمن السيبراني أن سلامة الأفراد، وحماية البيانات الشخصية، واستمرارية الخدمات الحيوية تمثل أولوية قصوى، وأن المنظومة الوطنية للأمن والدفاع السيبراني تعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية، وبالتعاون مع مزودي الخدمات والجهات الوطنية والدولية والمنظمات المختصة، إضافة إلى الاستفادة من شراكات وخبرات تقنية دولية متقدمة، وذلك بهدف تعزيز الحماية، وتسريع التعافي، ورفع مستوى المرونة الرقمية الوطنية.
وأشار مجلس الأمن السيبراني إلى أن طبيعة الهجمات شملت محاولات لاختراق الشبكات، ونشر برمجيات الفدية، إضافة إلى عمليات التصيد الإلكتروني الممنهجة التي استهدفت المنصات الوطنية، إضافة إلى استغلال تقنيات
الذكاء الاصطناعي
في تطوير أدوات هجومية معقدة، ما يعكس تطورًا نوعيًا في أساليب الجماعات الإرهابية وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في تنفيذ هجماتها الرقمية.
وأكد مجلس الأمن السيبراني التزامه الكامل بحماية الفضاء الرقمي، وصون الاستقرار، ورفض استهداف البنى الحيوية والخدمات المدنية، كما يحث الجميع على الإبلاغ عن أي تهديدات سيبرانية أو محاولات مشبوهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة بما يضمن سلامة
أمن الدولة
الرقمية واستمرارية مؤسساتها في مختلف الظروف والأوقات. (سكاي نيوز)
دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
الذكاء الاصطناعي
الإمارات العربية
العربية المتحدة
دولة الإمارات
مجلس الأمن
أمن الدولة
