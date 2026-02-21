من "داعش".. رسالة تهديد صوتية وصلت إلى أحمد الشرع

بث تنظيم "داعش" المحظور في ، مساء السبت، كلمة صوتية نسبت إلى المتحدث باسمه "أبو حذيفة الأنصاري"، وجه من خلالها تهديدا مباشرا للحكومة .



وفي التسجيل الصوتي الذي بثته منصات تابعة للتنظيم، قال "الأنصاري" إن الحكومة السورية حكومة علمانية ومرتدة عن الدين ووجب قتالها لتخليص الشام منهم.



وأفاد المتحدث باسم "داعش" إن نهاية أحمد لن تختلف عن نهاية .



ووفق ما تم تداوله، ذكر "أبو حذيفة الأنصاري" أن "نظام الجولاني خاضع للنفوذ الأميركي، والجولاني استهوت عليه شياطين والغرب".



وصرح المتحدث باسم التنظيم بأن عملية "ردع العدوان" مسرحية بإخراج أميركي، مبينا أن " يحكمها الصليبيون والجولاني دمية بلا روح يحركونها من أمام الستار لا من خلفه. (روسيا اليوم)



