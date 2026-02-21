تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
من "داعش".. رسالة تهديد صوتية وصلت إلى أحمد الشرع
Lebanon 24
21-02-2026
|
14:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
بث تنظيم "داعش" المحظور في
روسيا
، مساء السبت، كلمة صوتية نسبت إلى المتحدث باسمه "أبو حذيفة الأنصاري"، وجه من خلالها تهديدا مباشرا للحكومة
السورية
.
وفي التسجيل الصوتي الذي بثته منصات تابعة للتنظيم، قال "الأنصاري" إن الحكومة السورية حكومة علمانية ومرتدة عن الدين ووجب قتالها لتخليص الشام منهم.
وأفاد المتحدث باسم "داعش" إن نهاية أحمد
الشرع
لن تختلف عن نهاية
بشار الأسد
.
ووفق ما تم تداوله، ذكر "أبو حذيفة الأنصاري" أن "نظام الجولاني خاضع للنفوذ الأميركي، والجولاني استهوت عليه شياطين
الترك
والغرب".
وصرح المتحدث باسم التنظيم بأن عملية "ردع العدوان" مسرحية بإخراج أميركي، مبينا أن "
سوريا
يحكمها الصليبيون والجولاني دمية بلا روح يحركونها من أمام الستار لا من خلفه. (روسيا اليوم)
