إخلاء قاعدة قسرك.. تحالف واشنطن يبدأ سحب معدات من شمال شرق سوريا

بدأ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة
، السبت، إخلاء قاعدة قسرك العسكرية في شمال شرق سوريا
، وسط تقارير عن سحب أوسع للقوات الأميركية من البلاد.
وتقع قاعدة قسرك بين بلدتي تل تمر وتل بيدار، جنوب الطريق الدولي "M4" في محافظة الحسكة.
وأفادت قناة سوريا التلفزيونية بأن قافلة تضم أكثر من 20 شاحنة فارغة، ترافقها مركبات عسكرية، دخلت سوريا عبر الحدود العراقية
وتوجهت إلى القاعدة
لتسهيل عملية الإجلاء.
من جهته
، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نحو 100 شاحنة انطلقت من إقليم كردستان العراق
إلى القاعدة، حيث جرى تحميلها بالمعدات والآلات قبل مغادرتها.
وأضاف المرصد أن نحو 100 مركبة ثقيلة غادرت الموقع لاحقا ضمن قافلة عائدة إلى إقليم كردستان عبر معبر الوليد
الحدودي.
وبدأ الانسحاب من دون بيان رسمي من القيادة المركزية الأميركية.
وبحسب المعطيات الواردة، تستعد واشنطن
لسحب نحو 1000 جندي من سوريا، وقد تستغرق العملية شهرين.
كما غادرت القوات الأميركية قاعدة التنف في شرق البلاد قرب الحدود السورية
العراقية الأردنية، وقاعدة الشدادي العسكرية، وتم تسليمهما إلى وزارة الدفاع
ضمن عملية انتقال "منظمة" بالتنسيق مع السلطات السورية.