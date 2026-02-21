إخلاء قاعدة قسرك.. تحالف واشنطن يبدأ سحب معدات من شمال شرق سوريا

بدأ التحالف الذي تقوده ، السبت، إخلاء قاعدة قسرك العسكرية في شمال شرق ، وسط تقارير عن سحب أوسع للقوات الأميركية من البلاد.



وتقع قاعدة قسرك بين بلدتي تل تمر وتل بيدار، جنوب الطريق الدولي "M4" في محافظة الحسكة.



وأفادت قناة سوريا التلفزيونية بأن قافلة تضم أكثر من 20 شاحنة فارغة، ترافقها مركبات عسكرية، دخلت سوريا عبر الحدود وتوجهت إلى لتسهيل عملية الإجلاء.



، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نحو 100 شاحنة انطلقت من إقليم كردستان إلى القاعدة، حيث جرى تحميلها بالمعدات والآلات قبل مغادرتها.



وأضاف المرصد أن نحو 100 مركبة ثقيلة غادرت الموقع لاحقا ضمن قافلة عائدة إلى إقليم كردستان عبر معبر الحدودي.



وبدأ الانسحاب من دون بيان رسمي من القيادة المركزية الأميركية.



وبحسب المعطيات الواردة، تستعد لسحب نحو 1000 جندي من سوريا، وقد تستغرق العملية شهرين.



كما غادرت القوات الأميركية قاعدة التنف في شرق البلاد قرب الحدود العراقية الأردنية، وقاعدة الشدادي العسكرية، وتم تسليمهما إلى ضمن عملية انتقال "منظمة" بالتنسيق مع السلطات السورية.

Advertisement