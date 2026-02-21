رصد أكبر طائرة نقل استراتيجية أميركية بقاعدة برتغالية

وأوضحت الشبكة أن طائرة "لوكهيد C-5M سوبر غالاكسي" هبطت صباح الجمعة في قاعدة لاجيس، مشيرة إلى أن وصول طائرة النقل الثقيلة الرئيسية يأتي بالتزامن مع تعزيز أميركي في هذه المنطقة الاستراتيجية ومناطق أخرى من أوروبا.وأضافت أنه تم رصد حركة غير معتادة لطائرات عسكرية أميركية الأربعاء في تيرسيرا، حيث تمركزت 11 طائرة تزويد بالوقود من طراز "KC-46 بيغاسوس" و12 مقاتلة من طراز "F-16 فايبر" وطائرة شحن من طراز "C-17 غلوب ماستر"، مع إقلاع وعودة عدة مقاتلات خلال الفترة نفسها.وأكدت الشبكة أن التحركات لم تقتصر على جزر الأزور، مشيرة إلى رصد حشد كبير للموارد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بما في ذلك رصد حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" قرب المغرب.وأشارت بيانات موقع "فلايت رادار 24" إلى إنشاء نقاط للتزود بالوقود من روتا جنوب إسبانيا إلى جزيرة كريت في اليونان، دعما لعمليات الطائرات المقاتلة، في وقت تواصل فيه واشنطن الضغط على لدفعها إلى توقيع اتفاق.كما ذكرت "سي إن إن" البرتغالية أنه تم رصد 6 طائرات تزويد بالوقود من طراز "KC-135 ستراتوتانكر" في قاعدة روتا البحرية جنوب إسبانيا، و7 طائرات أخرى في قاعدة خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية.ونقلت عن خبراء من شركة "إيتال ميلرادار" قولهم إن مواكبة تحركات بهذا الحجم والكثافة "صعبة جدا".وبحسب " "، فإن هذا يعد أكبر حشد جوي أميركي في المنطقة منذ عام 2003، حين نشرت القوات الجوية الأميركية 863 طائرة في خلال غزو ، فيما جرى حشد نحو 1300 طائرة أميركية في عملية "عاصفة الصحراء" عام 1991. (روسيا اليوم)