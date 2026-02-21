اشتباكات في القدس وتل أبيب.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد سياسات نتنياهو (فيديو)

שובה של המכת"זית.
כיכר פריז, ירושלים.
צילמה: נעמה דותן. pic.twitter.com/Hzqiy0kUA7
— סשימי תבורי 🎗️✊ (@Guitaryahu) February 21, 2026
שובה של המכת"זית.
כיכר פריז, ירושלים.
צילמה: נעמה דותן. pic.twitter.com/Hzqiy0kUA7
עימותים פרצו בכיכר פריז בירושלים בין מפגינים נגד הממשלה לבין כוחות משטרה. מכת"זית הופעלה בניסיון לפזר את המפגינים@VeredPelman @HGoldich
(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/2HoPCpinLE
— כאן חדשות (@kann_news) February 21, 2026
עימותים פרצו בכיכר פריז בירושלים בין מפגינים נגד הממשלה לבין כוחות משטרה. מכת"זית הופעלה בניסיון לפזר את המפגינים@VeredPelman @HGoldich
(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/2HoPCpinLE