عربي-دولي

اشتباكات في القدس وتل أبيب.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد سياسات نتنياهو (فيديو)

Lebanon 24
21-02-2026 | 16:45
اشتباكات في القدس وتل أبيب.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد سياسات نتنياهو (فيديو)
اشتباكات في القدس وتل أبيب.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد سياسات نتنياهو (فيديو) photos 0
اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء السبت، بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في مدينة القدس، بالتزامن مع مظاهرات حاشدة في تل أبيب، احتجاجاً على عدد من القضايا السياسية والاجتماعية.

تركزت الاحتجاجات على مطالب بإلزام اليهود المتشددين (الحريديم) بالتجنيد في الجيش، ورفض تنصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من مسؤولياته عن هجوم 7 أكتوبر 2023، إضافة إلى اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن ضبط الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل.

وفي تل أبيب، احتشد مئات المتظاهرين في ساحة "هابيما"، بينما تجمع آخرون في شارع باريس بالقدس حيث أقدموا على إغلاق الطرق وإشعال الألعاب النارية. وصفت الشرطة الإسرائيلية الاحتجاج بـ"غير القانوني"، واستخدمت القوة ووسائل تفريق الشغب بحجة "استعادة النظام العام"، واصفة بعض المشاركين بـ"مثيري الشغب".

تهدد أحزاب يمينية بإسقاط الائتلاف الحكومي إذا تم إقرار تجنيد الحريديم، فيما يتهم قياديون في المجتمع العربي الشرطة بارتفاع وتيرة العنث في المدن العربية بسبب تقاعسها عن فرض النظام.
