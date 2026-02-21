تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

القلق يحكمُ إسرائيل.. وصحيفة من تل أبيب تقول: "فلتبدأ الحرب"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-02-2026 | 16:54
A-
A+
القلق يحكمُ إسرائيل.. وصحيفة من تل أبيب تقول: فلتبدأ الحرب
القلق يحكمُ إسرائيل.. وصحيفة من تل أبيب تقول: فلتبدأ الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنّ إسرائيل تعيش في حالة من الترقب والقلق، فيما تواجهُ حالة من عدم اليقين إزاء احتمال نشوب حرب.
 
 
 التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه "مع اقتراب موعد انتهاء الأزمة الأمنية الحرجة على جميع الجبهات من غزة إلى إيران، يعيش سكان دولة إسرائيل   في حالة من الترقب والقلق الشديدين، وفي حالة من عدم اليقين الشديد، وفي حالة من الترقب العصبي".
 

ويشير التقرير إلى أن إسرائيل تتأرجح بين تقارير عن ضربة عسكرية ضخمة وشيكة على إيران (والهجوم الإيراني المضاد المتوقع على إسرائيل)، وتقارير متناقضة تشير إلى تعامل دبلوماسي أحمق يفلت إيران من العقاب مرة أخرى.
 

وتقول الصحيفة إن "التكهنات كبيرة بحجم الضّرر الذي سيتعيّن على الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحمله في حرب تنهي كل الحروب مع إيران"، مشيرة إلى أن "احتمال الحرب يجعلُ اتخاذ القرارات اليومية أمراً صعباً".
 

ويذكر كاتب التقرير إن إسرائيل تدخل حالة من الجمود، مشيراً إلى أنَّ "فترة الغموض الدفاعي والدبلوماسي الحالية تنطوي على مخاطر استراتيجية أيضاً، ولا يمكن إطالة أمد هذا الوضع المضطرب، فالتأخير والتسويف أمران مدمران".
 

وتابع: "بغض النظر عن استغلال إيران لهذا الوقت لتطوير برامجها النووية والصاروخية والتحضير لهجماتها العالمية، يكمن الخطر الرئيسي داخل إسرائيل في التشرذم على المستوى السياسي. وفعلياً، قد تؤدي إطالة أمد فترة الاحتجاز الحالية إلى انهيار العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، وهو ما يطمح إليه العدو تحديداً".


وأضاف: "لقد بدأت تظهر بالفعل بوادر انقسام في واشنطن، فالقوى الموالية لإيران والانعزالية تنشر أكاذيب حول الكارثة التي ستنتج عن أي عمل عسكري أميركي ضد إيران. وبالتأكيد، سيكون تغيير النظام الذي يُفضي إلى حكومة إيرانية ديمقراطية أمراً رائعاً. ولكن بما أنه لا أحد يعلم كيف يُمكن تحقيق ذلك في المدى القريب، فنحن بحاجة إلى توضيح معايير اتفاق يكون بنفس جودة الانتصار العسكري".
 

وأكمل: "إن مثل هذا الانتصار سيستلزم نزع السلاح الإيراني الكامل، بالإضافة إلى إنهاء ترسانات إيران من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة؛ ووضع حد لواردات وصادرات إيران غير المشروعة من الأسلحة النووية والصاروخية؛ وخاصةً اتفاقياتها النووية والصاروخية واتفاقيات الأسلحة مع روسيا والصين وكوريا الشمالية، كما سيعني إنهاء دعم طهران طويل الأمد لحماس وحزب الله والحوثيين وغيرهم من القوى الوكيلة".
 

ورأى التقرير أن "احتمال موافقة المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي على أي شيء يشبه ولو من بعيد تقويض السيادة والهيمنة الإيرانية معدوم"، وقال: "لقد أنفقت طهران أربعة عقود ومئات المليارات من الدولارات لتطوير قوتها العسكرية وهيمنتها الإقليمية، مصحوبة بمعاناة كبيرة من الشعب الإيراني في سبيل ذلك. كل هذا، قائم على قناعة أيديولوجية دينية راسخة، وعلى رؤية قاتمة تتضمن إبادة جماعية ضد إسرائيل والغرب".


وأشار التقرير إلى أن كل ذلك لا يترك في المشهد سوى الخيار العسكري، وأضاف: "فلنبدأ به. لندمر مراكز القوة العسكرية والقمع الثوري الرئيسية في إيران، لعلنا نساعد الإيرانيين على التحرر من قبضة حكم خامنئي. أيضاً، لنبدأ بهذا الخيار من أجل تحرير الإسرائيليين من حالة الترقب، ومن الجلوس على مقاعدهم في دوامة وجودية"، كما تقول "جيروزاليم بوست".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"جهة لبنانية" تثير قلق تل أبيب.. ليست "حزب الله" وصحيفة إسرائيلية تحددها
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تحدّثت عن "البيجر".. خطة إسرائيلية تعلنها صحيفة من تل أبيب!
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"إسرائيل تتآكل من الداخل".. تقريرٌ من تل أبيب يتنبأ بـ"الدمار"
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

الرئيسي

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-22
Lebanon24
03:23 | 2026-02-22
Lebanon24
02:41 | 2026-02-22
Lebanon24
01:39 | 2026-02-22
Lebanon24
01:13 | 2026-02-22
Lebanon24
00:20 | 2026-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24