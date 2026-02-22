تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

السودان تدين استقبال يوغندا لقائد "الميليشيا الإرهابية" محمد حمدان دقلو

Lebanon 24
22-02-2026 | 04:32
السودان تدين استقبال يوغندا لقائد الميليشيا الإرهابية محمد حمدان دقلو
أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً صحفياً أدانت فيه بأشد العبارات استقبال الحكومة اليوغندية في كمبالا لقائد "الميليشيا الإرهابية" المتمرد محمد حمدان دقلو، مستنكرة اللقاء الذي جمعه بالرئيس اليوغندي يوري موسيفيني.

واعتبرت الحكومة السودانية في بيانها، أن هذه الخطوة تمثل إساءة بالغة للشعب السوداني وتنكراً لدماء الأبرياء الذين سقطوا جراء انتهاكات الميليشيا المتمردة منذ بداية الحرب. كما انتقد البيان المظاهر الاحتفالية التي واكبت الاستقبال، واصفاً إياها بأنها تستهزئ بمشاعر الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات وسرقة الممتلكات على يد "عصابة آل دقلو".

وأكدت الخارجية أن الفظائع التي ارتكبتها الميليشيا موثقة ومدانة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والإيغاد، مشيرة إلى أن الخطوة اليوغندية تضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية التي تمنع تقديم أي دعم لقوات متمردة ضد نظام شرعي معترف به دولياً.

وفي ختام البيان، دعت حكومة السودان السلطات في يوغندا إلى النأي بنفسها عن الارتباط بمن وصفته بـ"المجرم"، وعدم السماح باستخدام الأراضي اليوغندية منصة لممارسة مسلسل الإبادة الجماعية، وذلك حرصاً على مبادئ حسن الجوار والعلاقات الثنائية بين البلدين.



وكالة الأنباء اليمنية: وزارة حقوق الإنسان تدين الجريمة " الإرهابية" التي استهدفت قائد الفرقة الثانية عمالقة العميد حمدي شكري وأسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى بمنطقة جعولة في عدن
القصيفي تسلم من علي ضاحي إصداره الجديد "سيرة قائد شجاع – محمد عفيف روح السيد"
"حزب الخضر": الاستمرار في سياسة التفقير سيؤدي الى انفجار اجتماعي لن تحمد عقباه
وفد عسكري إلى الولايات المتحدة قبيل زيارة قائد الجيش واتصالات بشأن مستقبل "الميكانيزم"
