بغداد: نقل سجناء داعش استجابة لتهديدات أمنية في سجون سوريا

أعلنت مستشارية ، الأحد، نجاح عملية نقل عناصر تنظيم داعش من من دون تسجيل أي أخطاء، مؤكدة أن بقاء هؤلاء في لن يكون دائمًا، وأن العمل جارٍ لإعادتهم إلى بلدانهم.وقال مستشار في مستشارية الأمن القومي، سعيد الجياشي، لوكالة الأنباء (واع)، إن "نقل سجناء داعش جاء استجابة لمتطلبات الأمن القومي، في ظل ظروف استثنائية شهدتها السجون في سوريا، فقد تعرض بعضها لإرباك أمني، وفُتحت أخرى وهرب منها سجناء، ما استدعى نقلهم إلى العراق بالعدد المعلن رسميًا، وإيداعهم في سجون رصينة".وأضاف أن "العراق اتخذ جميع الاستعدادات الأمنية بمشاركة مختلف ، وبمتابعة مجلس الأعلى، إذ جرت عملية النقل بإشراف جهاز ، وتمت بنجاح من دون أي خطأ"، مبينًا أن "مستشارية الأمن القومي حذّرت في السنوات الخمس الماضية من مخاطر السجون في سوريا التي قد تهدد الأمن ".وتابع أن "وجود سجناء داعش في العراق وتحت سيطرة الأجهزة الأمنية العراقية وإدارة القضاء العراقي يُعد أفضل من التعامل معهم في بيئة مفتوحة ومنفلتة، بما يمنع أي اشتباكات مستقبلية"، موضحًا أن "بقاء هؤلاء السجناء في العراق ليس دائمًا، وأن الحكومة تعمل على إعادتهم إلى دولهم، لا سيما أن الذين وصلوا إلى العراق ينتمون إلى أكثر من 67 دولة". (ارم نيوز)