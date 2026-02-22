تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بغداد: نقل سجناء داعش استجابة لتهديدات أمنية في سجون سوريا

Lebanon 24
22-02-2026 | 05:03
بغداد: نقل سجناء داعش استجابة لتهديدات أمنية في سجون سوريا
أعلنت مستشارية الأمن القومي، الأحد، نجاح عملية نقل عناصر تنظيم داعش من سوريا من دون تسجيل أي أخطاء، مؤكدة أن بقاء هؤلاء في العراق لن يكون دائمًا، وأن العمل جارٍ لإعادتهم إلى بلدانهم.

وقال مستشار الشؤون الاجتماعية في مستشارية الأمن القومي، سعيد الجياشي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نقل سجناء داعش جاء استجابة لمتطلبات الأمن القومي، في ظل ظروف استثنائية شهدتها السجون في سوريا، فقد تعرض بعضها لإرباك أمني، وفُتحت أخرى وهرب منها سجناء، ما استدعى نقلهم إلى العراق بالعدد المعلن رسميًا، وإيداعهم في سجون رصينة".


وأضاف أن "العراق اتخذ جميع الاستعدادات الأمنية بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية، وبمتابعة مجلس القضاء الأعلى، إذ جرت عملية النقل بإشراف جهاز مكافحة الإرهاب، وتمت بنجاح من دون أي خطأ"، مبينًا أن "مستشارية الأمن القومي حذّرت في السنوات الخمس الماضية من مخاطر السجون في سوريا التي قد تهدد الأمن العراقي".

وتابع أن "وجود سجناء داعش في العراق وتحت سيطرة الأجهزة الأمنية العراقية وإدارة القضاء العراقي يُعد أفضل من التعامل معهم في بيئة مفتوحة ومنفلتة، بما يمنع أي اشتباكات مستقبلية"، موضحًا أن "بقاء هؤلاء السجناء في العراق ليس دائمًا، وأن الحكومة تعمل على إعادتهم إلى دولهم، لا سيما أن الذين وصلوا إلى العراق ينتمون إلى أكثر من 67 دولة". (ارم نيوز)
 
الشؤون الاجتماعية

الأجهزة الأمنية

مكافحة الإرهاب

وكالة الأنباء

الأمن القومي

العراقية

العراقي

العراق

