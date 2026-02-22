تصعيد سياسي في إسرائيل.. بينيت يتعهد بإزاحة نتنياهو

حرب كلامية بين رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ووزير إيتمار بن غفير، تبادلا خلالها اتهامات بالتحايل والفشل.



وذكرت صحيفة " " أن بينيت قال في معرض هجومه غفير، إنه يرفض أي تعاون مفترض معه في حكومة مقبلة.



وأضاف: "أريد أن أكون واضحًا: لا مكان لإيتمار بن غفير في حكومتي".



وجاء ذلك بعد إعلان بينيت في وقت سابق أنه "لا يقاطع القومي إيتمار بن غفير".



وتعقيبًا على هجوم بينيت، رد بن غفير، قائلًا: "بينيت المحتال، لن أنضم إلى حكومة صديق منصور عباس، (رئيس حزب القائمة العربية الموحدة)، أنتم اليساريون ستستمرون في الثرثرة، وسنستمر نحن في إدارة البلاد".



وواصل رئيس الوزراء السابق هجومه: "بن غفير وزير فاشل، يتنمر على كل ما هو غير يهودي، ويولي العنصرية أهمية كبيرة في سياساته، ولا يحترم قيم كدولة يهودية وديمقراطية"، وفق تعبير بينيت.



وأوضح: "هو شخص غير جاد على الإطلاق. أعلم أنهم لا يتحدثون عن ذلك، لكن التهريج ليس بديلًا عن الجدية".



وفي رد على سؤال حول مستقبل علاقته بنتنياهو في حكومة مقبلة، قال بينيت: "لا، سأحل محل . فشل في الـ7 من تشرين الأول، وقاد الحكومة خلال أبشع مجزرة، وأسهم في بناء حركة . عليه أن يتحمل المسؤولية ويعود إلى منزله".



وأتبع: "لن أسمح للقيادة الفاشلة بالاستمرار، وأعتزم قيادة إسرائيل نحو فصلها التالي، أقوى من ذي قبل".



