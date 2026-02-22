تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تصعيد سياسي في إسرائيل.. بينيت يتعهد بإزاحة نتنياهو

Lebanon 24
22-02-2026 | 05:16
A-
A+

تصعيد سياسي في إسرائيل.. بينيت يتعهد بإزاحة نتنياهو
تصعيد سياسي في إسرائيل.. بينيت يتعهد بإزاحة نتنياهو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دارت حرب كلامية بين رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تبادلا خلالها اتهامات بالتحايل والفشل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن بينيت قال في معرض هجومه على بن غفير، إنه يرفض أي تعاون مفترض معه في حكومة مقبلة.

وأضاف: "أريد أن أكون واضحًا: لا مكان لإيتمار بن غفير في حكومتي". 

وجاء ذلك بعد إعلان بينيت في وقت سابق أنه "لا يقاطع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

وتعقيبًا على هجوم بينيت، رد بن غفير، قائلًا: "بينيت المحتال، لن أنضم إلى حكومة صديق منصور عباس، (رئيس حزب القائمة العربية الموحدة)، أنتم اليساريون ستستمرون في الثرثرة، وسنستمر نحن في إدارة البلاد".

وواصل رئيس الوزراء السابق هجومه: "بن غفير وزير فاشل، يتنمر على كل ما هو غير يهودي، ويولي العنصرية أهمية كبيرة في سياساته، ولا يحترم قيم إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، وفق تعبير بينيت.

وأوضح: "هو شخص غير جاد على الإطلاق. أعلم أنهم لا يتحدثون عن ذلك، لكن التهريج ليس بديلًا عن الجدية".

وفي رد على سؤال حول مستقبل علاقته بنتنياهو في حكومة مقبلة، قال بينيت: "لا، سأحل محل نتنياهو. فشل بي بي في الـ7 من تشرين الأول، وقاد الحكومة خلال أبشع مجزرة، وأسهم في بناء حركة حماس. عليه أن يتحمل المسؤولية ويعود إلى منزله".

وأتبع: "لن أسمح للقيادة الفاشلة بالاستمرار، وأعتزم قيادة إسرائيل نحو فصلها التالي، أقوى من ذي قبل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بينيت يرفع السقف.. ويصعّد بوجه نتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تعهد بتسريع الإفراج عن السجناء السياسيين في فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سفارة روسيا في بروكسل: سياسة النيتو في تصعيد المواجهة بالقطب الشمالي غير مجدية وخطيرة للغاية
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: الاحتلال يوسع من انتهاكاته لاتفاق وقف الحرب عبر تصعيد عمليات قتل المدنيين وإزاحة الخط الأصفر بخان يونس
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24

يديعوت أحرونوت

الأمن القومي

وزير الأمن

في إسرائيل

رئيس حزب

ديمقراطي

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:11 | 2026-02-22
Lebanon24
08:02 | 2026-02-22
Lebanon24
07:24 | 2026-02-22
Lebanon24
07:20 | 2026-02-22
Lebanon24
07:11 | 2026-02-22
Lebanon24
07:00 | 2026-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24