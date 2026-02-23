تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

"ثروة داخل إيران".. تقريرٌ يرصدها والموارد بالمليارات

Lebanon 24
23-02-2026 | 11:00
A-
A+
ثروة داخل إيران.. تقريرٌ يرصدها والموارد بالمليارات
ثروة داخل إيران.. تقريرٌ يرصدها والموارد بالمليارات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً جديداً تحدث فيه عن الثروات التي تمتلكها إيران، والتي تجعل منها "قوة اقتصادية محتملة خارج نطاق النفط والغاز".
 
 
ويقول التقرير إن إيران تحتوي على مناجم من النحاس والحديد بالإضافة إلى مناجم أخرى من الذهب واليورانيوم والمعادن الاستراتيجية الأخرى.
 

وتتوزع هذه الاحتياطيات على جغرافيا واسعة من البلاد، مانحة طهران قدرة على منافسة الأسواق العالمية وإعادة رسم خرائط التبادل التجاري في المنطقة.


وبحسب التقرير، فقد قدر خبراء الجيولوجيا والاقتصاد الإيرانيون هذه الموارد بمليارات الأطنان من المعادن المثبتة والمحتملة، وهو ما يعكس إمكانات اقتصادية هائلة لم تُستثمر بعد بشكل كامل.


وفي هذا السياق، قال حميد قنبري - نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية - إن الولايات المتحدة يمكن أن تستفيد من مجالات اقتصادية عالية العوائد لضمان استدامة أي اتفاق محتمل مع طهران، في إشارة إلى الدور الذي قد تلعبه هذه الموارد في دعم تسوية أو صفقة سياسية مستقبلية.


ووفق تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، يضمّ القطاع الإيراني أكثر من 6 آلاف منجم نشط، بقرابة 37 مليار طن من الاحتياطيات المثبتة، إضافة إلى 57 مليار طن محتملة وفق بيانات المنظمة الإيرانية لتطوير صناعة التعدين.


وتتصدر هذه الثروات احتياطيات النحاس التي تجاوزت 19 مليار طن متري عام 2022، وتتركز في محافظات كرمان وأذربيجان الشرقية وسيستان وبلوشستان وخراسان ويزد.


ويعد منجم "مهدي أباد" في يزد من أبرز الأصول الإستراتيجية للرصاص والزنك، في حين يُعد "أنجوران" في زنجان من أكبر المناجم في المنطقة.


وعلى صعيد الذهب، تحتل إيران المرتبة 46 عالميا بنحو 2% من الإنتاج العالمي، مع اكتشافات حديثة مثل منجم "شادان" الذي يضيف إمكانات جديدة، واحتياطيات خام الحديد تقدر بـ3.3 مليارات طن.


أما اليورانيوم، فيختزن منجم "ساغند" نحو 500 طن منه، في حين يقدر احتياطي "تشالدران" بنصف مليون طن إضافية، وقد أعلنت طهران عن احتياطيات معتبرة من الأنتيمون الحيوي للصناعات الدفاعية والإلكترونية.


ورغم هذه الثروات، لا يزال دور قطاع التعدين محدودا في الاقتصاد الإيراني، لا سيما تحت وطأة العقوبات التي تحد من استيراد المعدات وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى ضعف قدرات المسح الجيولوجي.


وبلغة الأرقام، بلغت صادرات المعادن غير النفطية نحو 7.6 مليارات دولار عام 2020 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مما يعكس إمكانات غير مستغلة لموارد يمكن أن تشكل دعامة اقتصادية موازية للطاقة في إيران. (الجزيرة نت)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يؤكد: الشركات الأميركية ستجني "ثروة عظيمة" من فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانٌ مصريّ... هل يمتلك ثروة بمليار دولار؟
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه هي ثروة بطل "هاري بوتر"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Economist": هل يؤدي العنف في إيران إلى حرب أهلية؟
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

الجزيرة

الغاز

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:07 | 2026-02-23
Lebanon24
15:03 | 2026-02-23
Lebanon24
14:47 | 2026-02-23
Lebanon24
14:42 | 2026-02-23
Lebanon24
14:35 | 2026-02-23
Lebanon24
14:32 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24