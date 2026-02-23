تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تقرير سري: نهج بايدن تجاه حرب غزة تسبب في خسارة كامالا هاريس للانتخابات

Lebanon 24
23-02-2026 | 11:31
A-
A+
تقرير سري: نهج بايدن تجاه حرب غزة تسبب في خسارة كامالا هاريس للانتخابات
تقرير سري: نهج بايدن تجاه حرب غزة تسبب في خسارة كامالا هاريس للانتخابات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوردت الصحفية "هولي أوتربين" في تقرير حصري نشره موقع "أكسيوس"، أن تقييماً سرياً أعده كبار المسؤولين الديمقراطيين خلص إلى أن كامالا هاريس فقدت دعماً كبيراً في انتخابات 2024 بسبب نهج إدارة جو بايدن تجاه الحرب في قطاع غزة. وأوضحت "أوتربين" أن نتائج أبحاث "اللجنة الوطنية الديمقراطية" بشأن أخطاء الحزب ظلت طي الكتمان بقرار من قادة الحزب لإخفائها عن الجمهور.

كتمان النتائج وانقسام الحزب

يعكس قرار الاحتفاظ بالتقييم سراً مدى الخطورة التي قد تترتب على نشره في ظل الانقسام الحاد بين الجناحين "التقدمي" والمعتدل بشأن الموقف من إسرائيل. وبينما ينتقد الجناح اليساري الدعم الأميركي الثابت لإسرائيل، حاولت هاريس خلال حملتها تحقيق توازن بين هذا الدعم والدعوة لوقف إطلاق النار. وكشف التقرير أن مساعدي اللجنة أجروا محادثات مغلقة مع مجموعات مؤيدة للفلسطينيين، أكدت أن دعم الإدارة لإسرائيل كان عاملاً أساسياً في الخسارة.

خسارة صافية واعترافات متأخرة

وصف نشطاء من مشروع سياسات (معهد تفاهم الشرق الأوسط) سياسة الإدارة تجاه إسرائيل بأنها كانت "خسارة صافية" أدت لتبديد تأييد الشباب والتقدميين. ورغم نفي اللجنة الوطنية الديمقراطية حجب التقرير بسبب النتائج المتعلقة بإسرائيل، إلا أن مصادر مستقلة أكدت اعتقاد المسؤولين بأن القضية أضرت بمكانة الحزب.

من جانبها، أشارت هاريس في كتابها "107 أيام" إلى أن تراجع شعبية بايدن نجم جزئياً عما وصفته بـ "شيكه المفتوح" لنتنياهو، مؤكدة أنها ناشدت بايدن سراً لإظهار مزيد من التعاطف مع المدنيين. ومع ذلك، فإن رفض هاريس الانفصال علناً عن سياسة بايدن تسبب في نهاية المطاف بخسارة أصوات كتل انتخابية مهمة كانت محسوبة على الحزب الديمقراطي.

(رويترز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: أساليب ترامب لا تتسق مع نهج روسيا تجاه عالم متعدد الأقطاب
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تسبّب ترامب في خسائر فادحة للمراهنين جراء تأخّر الضربة الأميركيّة على إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي: تحولات في السياسة السعودية تجاه إسرائيل وواشنطن مدعوة لاعادة تقييم المشهد
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عادت لتشعل الساحة.. هل بدأت كامالا هاريس معركتها من بوابة "الجيل زد"؟
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب الديمقراطي

الشرق الأوسط

الديمقراطيين

الديمقراطية

الديمقراطي

جو بايدن

ديمقراطي

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:07 | 2026-02-23
Lebanon24
15:03 | 2026-02-23
Lebanon24
14:47 | 2026-02-23
Lebanon24
14:42 | 2026-02-23
Lebanon24
14:35 | 2026-02-23
Lebanon24
14:32 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24