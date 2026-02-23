تقرير سري: نهج بايدن تجاه حرب غزة تسبب في خسارة كامالا هاريس للانتخابات

أوردت الصحفية "هولي أوتربين" في تقرير حصري نشره موقع "أكسيوس"، أن تقييماً سرياً أعده كبار المسؤولين خلص إلى أن كامالا هاريس فقدت دعماً كبيراً في انتخابات 2024 بسبب نهج إدارة تجاه الحرب في . وأوضحت "أوتربين" أن نتائج أبحاث "اللجنة الوطنية " بشأن أخطاء الحزب ظلت طي الكتمان بقرار من قادة الحزب لإخفائها عن الجمهور.



كتمان النتائج وانقسام الحزب



يعكس قرار الاحتفاظ بالتقييم سراً مدى الخطورة التي قد تترتب على نشره في ظل الانقسام الحاد بين الجناحين "التقدمي" والمعتدل بشأن الموقف من . وبينما ينتقد الجناح اليساري الدعم الأميركي الثابت لإسرائيل، حاولت هاريس خلال حملتها تحقيق توازن بين هذا الدعم والدعوة لوقف إطلاق النار. وكشف التقرير أن مساعدي اللجنة أجروا محادثات مغلقة مع مجموعات مؤيدة للفلسطينيين، أكدت أن دعم الإدارة لإسرائيل كان عاملاً أساسياً في الخسارة.



خسارة صافية واعترافات متأخرة



وصف نشطاء من مشروع سياسات (معهد تفاهم الشرق الأوسط) سياسة الإدارة تجاه إسرائيل بأنها كانت "خسارة صافية" أدت لتبديد تأييد الشباب والتقدميين. ورغم نفي اللجنة الوطنية الديمقراطية حجب التقرير بسبب النتائج المتعلقة بإسرائيل، إلا أن مصادر مستقلة أكدت اعتقاد المسؤولين بأن القضية أضرت بمكانة الحزب.



من جانبها، أشارت هاريس في كتابها "107 أيام" إلى أن تراجع شعبية نجم جزئياً عما وصفته بـ "شيكه المفتوح" لنتنياهو، مؤكدة أنها ناشدت بايدن سراً لإظهار مزيد من التعاطف مع المدنيين. ومع ذلك، فإن رفض هاريس الانفصال علناً عن سياسة بايدن تسبب في نهاية المطاف بخسارة أصوات كتل انتخابية مهمة كانت محسوبة على .



(رويترز)

