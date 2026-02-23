سلوفاكيا توقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا

السلوفاكي فيكو تعليق إمدادات الكهرباء الطارئة إلى ، على خلفية استمرار انقطاع إمدادات عبر خط أنابيب "دروجبا" المار عبر الأراضي .



وقال فيكو، في رسالة مصورة نُشرت على " " إن "مضطرة إلى الرد بالمثل فورا" بسبب "خطورة الوضع" وحالة الطوارئ النفطية المعلنة في البلاد، مؤكدا أن التعليق سيُرفع فور استئناف عبور إلى سلوفاكيا، وإلا فستتخذ براتيسلافا إجراءات إضافية.



ويأتي القرار في سياق توتر متصاعد بين سلوفاكيا وأوكرانيا بشأن توقف تدفقات النفط عبر "دروجبا" منذ 27 كانون الثاني، بعدما قالت إن ضربة روسية استهدفت بنية تحتية مرتبطة بالخط، فيما تتهم براتيسلافا وبودابست أوكرانيا بالتأخير في إعادة التشغيل.

