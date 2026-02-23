تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

سلوفاكيا توقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا

Lebanon 24
23-02-2026 | 12:10
سلوفاكيا توقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو تعليق إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا، على خلفية استمرار انقطاع إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" المار عبر الأراضي الأوكرانية.

وقال فيكو، في رسالة مصورة نُشرت على "فيسبوك" إن سلوفاكيا "مضطرة إلى الرد بالمثل فورا" بسبب "خطورة الوضع" وحالة الطوارئ النفطية المعلنة في البلاد، مؤكدا أن التعليق سيُرفع فور استئناف عبور النفط إلى سلوفاكيا، وإلا فستتخذ براتيسلافا إجراءات إضافية.

ويأتي القرار في سياق توتر متصاعد بين سلوفاكيا وأوكرانيا بشأن توقف تدفقات النفط عبر "دروجبا" منذ 27 كانون الثاني، بعدما قالت كييف إن ضربة روسية استهدفت بنية تحتية مرتبطة بالخط، فيما تتهم براتيسلافا وبودابست أوكرانيا بالتأخير في إعادة التشغيل.
