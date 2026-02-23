تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
6
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ساعة الصفر تقترب؟ أضخم حاملة طائرات أميركية تحطّ الرحال في حيفا
Lebanon 24
23-02-2026
|
13:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
تأكيداً لتعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، أفادت صحيفة "جيروساليم بوست" أنه من المتوقع أن ترسو أضخم حاملة طائرات في البحرية الأميركية، "يو إس إس جيرالد فورد"، في مدينة حيفا الاثنين. وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد حاد في التوتر مع
إيران
، وبعد عبور الحاملة مضيق جبل طارق ودخولها
البحر المتوسط
، قادمة من
جزيرة
كريت اليونانية حيث كانت تتزود بالإمدادات.
وأوضحت التقارير أن التعزيزات شملت أيضاً وصول طائرات نقل وتزويد بالوقود إلى مطارات وموانئ إسرائيلية، من بينها مطار بن غوريون. وتكتسب خطوة الرسو في حيفا أهمية استراتيجية بالغة؛ كون المدينة تضم مقر البحرية
الإسرائيلية
وأكبر مصفاة لتكرير
النفط
، وهي منشآت كانت قد استُهدفت خلال الحرب بين
إسرائيل
وإيران في حزيران الماضي وأصيبت بأضرار جسيمة.
تتزامن هذه التحركات مع تهديدات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشن هجوم عسكري على
طهران
في حال فشل المفاوضات بشأن برامجها النووية والصاروخية. وبوصول "جيرالد فورد"، يرتفع عدد القوات الأميركية المتمركزة في قواعد وموانئ المنطقة، التي تضم أصلاً أكثر من 40 ألف عنصر عسكري، في رسالة ردع واضحة وسط استمرار الحشد العسكري وتوسيع الترسانة الأميركية في
الشرق الأوسط
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"جيرالد فورد" تتجه إلى الشرق الأوسط.. تعرف على قدرات أضخم حاملة طائرات في التاريخ!
Lebanon 24
"جيرالد فورد" تتجه إلى الشرق الأوسط.. تعرف على قدرات أضخم حاملة طائرات في التاريخ!
23/02/2026 22:18:35
23/02/2026 22:18:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حشد أميركي في المنطقة وإسرائيل تترقب "ساعة الصفر" ضد إيران
Lebanon 24
حشد أميركي في المنطقة وإسرائيل تترقب "ساعة الصفر" ضد إيران
23/02/2026 22:18:35
23/02/2026 22:18:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارات غامضة وتحركات عسكرية… واشنطن تقترب من "ساعة الصفر" ضد إيران
Lebanon 24
إشارات غامضة وتحركات عسكرية… واشنطن تقترب من "ساعة الصفر" ضد إيران
23/02/2026 22:18:35
23/02/2026 22:18:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران: قادرون على إغراق حاملة طائرات أميركية
Lebanon 24
إيران: قادرون على إغراق حاملة طائرات أميركية
23/02/2026 22:18:35
23/02/2026 22:18:35
Lebanon 24
Lebanon 24
البحر المتوسط
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
دونالد
النووي
تابع
قد يعجبك أيضاً
هجوم لتنظيم داعش يودي بحياة 4 من عناصر الأمن شمال سوريا
Lebanon 24
هجوم لتنظيم داعش يودي بحياة 4 من عناصر الأمن شمال سوريا
15:07 | 2026-02-23
23/02/2026 03:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
جاسم البديوي يؤكد احترام سيادة الكويت على جزرها ومناطقها البحرية
Lebanon 24
جاسم البديوي يؤكد احترام سيادة الكويت على جزرها ومناطقها البحرية
15:03 | 2026-02-23
23/02/2026 03:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
طهران تتحدّى ترامب: سنرد بقوة على أي عدوان ولا توجد "ضربة محدودة"
Lebanon 24
طهران تتحدّى ترامب: سنرد بقوة على أي عدوان ولا توجد "ضربة محدودة"
14:47 | 2026-02-23
23/02/2026 02:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
Lebanon 24
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
14:42 | 2026-02-23
23/02/2026 02:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
المكسيك تواجه تصعيداً عنيفاً بعد القضاء على زعيم كارتل المخدرات
Lebanon 24
المكسيك تواجه تصعيداً عنيفاً بعد القضاء على زعيم كارتل المخدرات
14:35 | 2026-02-23
23/02/2026 02:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
06:53 | 2026-02-23
23/02/2026 06:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف وكوشنير الى جنيف.. هل ينجحان في نزع فتيل الحرب؟
Lebanon 24
ويتكوف وكوشنير الى جنيف.. هل ينجحان في نزع فتيل الحرب؟
12:13 | 2026-02-23
23/02/2026 12:13:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:07 | 2026-02-23
هجوم لتنظيم داعش يودي بحياة 4 من عناصر الأمن شمال سوريا
15:03 | 2026-02-23
جاسم البديوي يؤكد احترام سيادة الكويت على جزرها ومناطقها البحرية
14:47 | 2026-02-23
طهران تتحدّى ترامب: سنرد بقوة على أي عدوان ولا توجد "ضربة محدودة"
14:42 | 2026-02-23
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
14:35 | 2026-02-23
المكسيك تواجه تصعيداً عنيفاً بعد القضاء على زعيم كارتل المخدرات
14:32 | 2026-02-23
محلّل يتحدّث عن "هجوم إيران".. إليكم ما توقعه
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 22:18:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 22:18:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 22:18:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24