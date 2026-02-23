ساعة الصفر تقترب؟ أضخم حاملة طائرات أميركية تحطّ الرحال في حيفا

تأكيداً لتعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، أفادت صحيفة "جيروساليم بوست" أنه من المتوقع أن ترسو أضخم حاملة طائرات في البحرية الأميركية، "يو إس إس جيرالد فورد"، في مدينة حيفا الاثنين. وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد حاد في التوتر مع ، وبعد عبور الحاملة مضيق جبل طارق ودخولها ، قادمة من كريت اليونانية حيث كانت تتزود بالإمدادات.



وأوضحت التقارير أن التعزيزات شملت أيضاً وصول طائرات نقل وتزويد بالوقود إلى مطارات وموانئ إسرائيلية، من بينها مطار بن غوريون. وتكتسب خطوة الرسو في حيفا أهمية استراتيجية بالغة؛ كون المدينة تضم مقر البحرية وأكبر مصفاة لتكرير ، وهي منشآت كانت قد استُهدفت خلال الحرب بين وإيران في حزيران الماضي وأصيبت بأضرار جسيمة.



تتزامن هذه التحركات مع تهديدات الرئيس الأميركي بشن هجوم عسكري على في حال فشل المفاوضات بشأن برامجها النووية والصاروخية. وبوصول "جيرالد فورد"، يرتفع عدد القوات الأميركية المتمركزة في قواعد وموانئ المنطقة، التي تضم أصلاً أكثر من 40 ألف عنصر عسكري، في رسالة ردع واضحة وسط استمرار الحشد العسكري وتوسيع الترسانة الأميركية في .









