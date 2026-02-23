تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ساعة الصفر تقترب؟ أضخم حاملة طائرات أميركية تحطّ الرحال في حيفا

Lebanon 24
23-02-2026 | 13:03
تأكيداً لتعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، أفادت صحيفة "جيروساليم بوست" أنه من المتوقع أن ترسو أضخم حاملة طائرات في البحرية الأميركية، "يو إس إس جيرالد فورد"، في مدينة حيفا الاثنين. وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد حاد في التوتر مع إيران، وبعد عبور الحاملة مضيق جبل طارق ودخولها البحر المتوسط، قادمة من جزيرة كريت اليونانية حيث كانت تتزود بالإمدادات.

وأوضحت التقارير أن التعزيزات شملت أيضاً وصول طائرات نقل وتزويد بالوقود إلى مطارات وموانئ إسرائيلية، من بينها مطار بن غوريون. وتكتسب خطوة الرسو في حيفا أهمية استراتيجية بالغة؛ كون المدينة تضم مقر البحرية الإسرائيلية وأكبر مصفاة لتكرير النفط، وهي منشآت كانت قد استُهدفت خلال الحرب بين إسرائيل وإيران في حزيران الماضي وأصيبت بأضرار جسيمة.

تتزامن هذه التحركات مع تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن هجوم عسكري على طهران في حال فشل المفاوضات بشأن برامجها النووية والصاروخية. وبوصول "جيرالد فورد"، يرتفع عدد القوات الأميركية المتمركزة في قواعد وموانئ المنطقة، التي تضم أصلاً أكثر من 40 ألف عنصر عسكري، في رسالة ردع واضحة وسط استمرار الحشد العسكري وتوسيع الترسانة الأميركية في الشرق الأوسط.



