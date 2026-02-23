تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
12
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
المالكي: لن أنسحب من سباق رئاسة الحكومة والقرار شأن سيادي عراقي
Lebanon 24
23-02-2026
|
15:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، تمسكه بالترشح لرئاسة الحكومة
العراقية
، نافياً بشكل قاطع أي نية للانسحاب، وذلك قبيل ساعات من اجتماع حاسم للإطار التنسيقي لبحث الأزمة السياسية في ظل
المعارضة
الأمريكية العلنية لترشيحه.
وشدد المالكي، في حوار مع وكالة الصحافة
الفرنسية
، على أن قراره يأتي احتراماً لسيادة الدولة وإرادتها، موجهاً رسائل طمأنة لواشنطن عبر تأكيده على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وأهمية التوازن في العلاقات بين
إيران
والولايات المتحدة، مع التعهد بحماية البعثات الدبلوماسية.
في المقابل، أبلغ المبعوث الأمريكي توم براك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة وجود قيادة عراقية تسعى لتحقيق السلام تماشياً مع خطط الرئيس
دونالد ترامب
، الذي كان قد هدد سابقاً بقطع المساعدات عن العراق في حال وصول المالكي للسلطة.
من جهته
، اعتبر
وزير الخارجية
العراقي فؤاد حسين أن تشكيل الحكومة "مسألة داخلية"، محذراً في الوقت ذاته من تداعيات أي مواجهة محتملة بين
واشنطن
وطهران على أمن المنطقة، بينما يترقب الشارع السياسي ما سيؤول إليه اجتماع الإطار التنسيقي في منزل همام حمودي لتقييم خيارات الترشيح والسيناريوهات المتوقعة لمواجهة الضغوط الدولية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية العراقي لرويترز: قرار إعادة تعيين المالكي شأن داخلي ونأخذ إشارات أميركا على محمل الجد
Lebanon 24
وزير الخارجية العراقي لرويترز: قرار إعادة تعيين المالكي شأن داخلي ونأخذ إشارات أميركا على محمل الجد
24/02/2026 00:26:46
24/02/2026 00:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر عراقية: الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعا مساء الغد لحسم ملف ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة
Lebanon 24
مصادر عراقية: الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعا مساء الغد لحسم ملف ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة
24/02/2026 00:26:46
24/02/2026 00:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يرفض ترامب تولي المالكي رئاسة الحكومة العراقية؟
Lebanon 24
لماذا يرفض ترامب تولي المالكي رئاسة الحكومة العراقية؟
24/02/2026 00:26:46
24/02/2026 00:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية العراقي: إعادة تعيين المالكي شأن داخلي
Lebanon 24
وزير الخارجية العراقي: إعادة تعيين المالكي شأن داخلي
24/02/2026 00:26:46
24/02/2026 00:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الفرنسية
العراقية
المعارضة
من جهته
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيران: لن نسمح لواشنطن بتحديد سياساتنا الداخلية والخارجية
Lebanon 24
إيران: لن نسمح لواشنطن بتحديد سياساتنا الداخلية والخارجية
16:47 | 2026-02-23
23/02/2026 04:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب في تصريح جديد عن إيران.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
ترامب في تصريح جديد عن إيران.. ماذا أعلن؟
16:30 | 2026-02-23
23/02/2026 04:30:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. سلوفاكيا تعلن وقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا
Lebanon 24
رسمياً.. سلوفاكيا تعلن وقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا
16:29 | 2026-02-23
23/02/2026 04:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: مستعدون للتوسط بين إيران وأميركا
Lebanon 24
روسيا: مستعدون للتوسط بين إيران وأميركا
16:17 | 2026-02-23
23/02/2026 04:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
شمال شرقي نيجيريا يشهد تصاعد هجمات "بوكو حرام" وتنظيم داعش
Lebanon 24
شمال شرقي نيجيريا يشهد تصاعد هجمات "بوكو حرام" وتنظيم داعش
16:16 | 2026-02-23
23/02/2026 04:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
06:53 | 2026-02-23
23/02/2026 06:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:47 | 2026-02-23
إيران: لن نسمح لواشنطن بتحديد سياساتنا الداخلية والخارجية
16:30 | 2026-02-23
ترامب في تصريح جديد عن إيران.. ماذا أعلن؟
16:29 | 2026-02-23
رسمياً.. سلوفاكيا تعلن وقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا
16:17 | 2026-02-23
روسيا: مستعدون للتوسط بين إيران وأميركا
16:16 | 2026-02-23
شمال شرقي نيجيريا يشهد تصاعد هجمات "بوكو حرام" وتنظيم داعش
16:04 | 2026-02-23
فرنسا "تؤدب" سفير ترامب.. أزمة دبلوماسية تضرب أركان باريس
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
24/02/2026 00:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
24/02/2026 00:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
24/02/2026 00:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24