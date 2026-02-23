المالكي: لن أنسحب من سباق رئاسة الحكومة والقرار شأن سيادي عراقي

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، تمسكه بالترشح لرئاسة الحكومة ، نافياً بشكل قاطع أي نية للانسحاب، وذلك قبيل ساعات من اجتماع حاسم للإطار التنسيقي لبحث الأزمة السياسية في ظل الأمريكية العلنية لترشيحه.

وشدد المالكي، في حوار مع وكالة الصحافة ، على أن قراره يأتي احتراماً لسيادة الدولة وإرادتها، موجهاً رسائل طمأنة لواشنطن عبر تأكيده على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وأهمية التوازن في العلاقات بين والولايات المتحدة، مع التعهد بحماية البعثات الدبلوماسية.



في المقابل، أبلغ المبعوث الأمريكي توم براك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة وجود قيادة عراقية تسعى لتحقيق السلام تماشياً مع خطط الرئيس ، الذي كان قد هدد سابقاً بقطع المساعدات عن العراق في حال وصول المالكي للسلطة.

، اعتبر العراقي فؤاد حسين أن تشكيل الحكومة "مسألة داخلية"، محذراً في الوقت ذاته من تداعيات أي مواجهة محتملة بين وطهران على أمن المنطقة، بينما يترقب الشارع السياسي ما سيؤول إليه اجتماع الإطار التنسيقي في منزل همام حمودي لتقييم خيارات الترشيح والسيناريوهات المتوقعة لمواجهة الضغوط الدولية.







