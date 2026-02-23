ترقية شقيقة الزعيم كيم

أفادت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، بترقية كيم يو ، الشقيقة النافذة للزعيم الكوري ، في هرمية الحاكم خلال المؤتمر الذي يعقد مرة كل خمس سنوات.





وذكرت أن للحزب عينت، الاثنين،كيم يو جونغ، التي كانت تشغل سابقا منصب نائبة مديرة إدارة، في منصب مديرة.



وشهدت العاصمة توافد آلاف من كوادر الحزب للمشاركة في المؤتمر، الذي يضع الخطوط العريضة لسياسات الدولة في مجالات تمتد من الدبلوماسية إلى التخطيط العسكري.

وينظر إلى المؤتمر على نطاق واسع باعتباره محطة مفصلية يرسخ من خلالها أون إحكام قبضته على السلطة، كما يشكل نافذة نادرة لمراقبة آليات العمل السياسي في الدولة المعزولة.



وتعد كيم يو جونغ من أقرب مساعدي شقيقها ومن أكثر الشخصيات نفوذا في النظام.



ووفق معطيات حكومية كورية جنوبية، فهي واحدة من أبناء الزعيم الراحل كيم جونغ إيل من شريكته الثالثة كو يونغ هوي.