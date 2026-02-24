زيلينسكي يناشد ترامب لمواصلة دعم كييف

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي بالبقاء مساندا لبلاده، قائلا إن الأخير لا يمارس ضغطا كافيا على .

وقال زيلينسكي في تصريحات لشبكة إن، إنه لا تزال هناك خلافات حول الضمانات الأمنية، فيما يتعلق برد فعل الحلفاء إذا غزت مرة أخرى في ، بجانب خلافات أخرى حول تسلسل خطوات السلام، وفق كلامه.

كما أشار إلى أن يريد من كييف توقيع اتفاقية سلام مع روسيا، واتفاقية أخرى مع والدول الأوروبية تمنح أوكرانيا ضماناتها الأمنية دفعة واحدة.

بينما شدد الرئيس الأوكراني على ضرورة موافقة الكونغرس الأميركي أولاً على الضمانات الأمنية وتصديقها.

وقال: "إذا منحنا بوتين كل ما يريد سنخسر كل شيء".