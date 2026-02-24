تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مقتل شرطي في تفجير انتحاري وسط موسكو
Lebanon 24
24-02-2026
|
00:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
قتل شرطي وأصيب اثنان آخران بجروح في انفجار وقع في وقت مبكر الثلاثاء ،قرب محطة قطارات في
وسط موسكو
، وفق ما أعلنت
وزارة الداخلية
الروسية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر تطبيق "
تلغرام
" إن التفجير وقع قرابة الساعة 12:05 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (21:05 بتوقيت غرينتش الاثنين) في ساحة محطة سافيولوفسكي للقطارات.
وأوضحت أن رجلا اقترب من سيارة دورية كان بداخلها شرطيان مرور، قبل أن تنفجر عبوة ناسفة غير محددة قرب المركبة.
وأضافت أن المهاجم لقي حتفه في موقع الانفجار، فيما فتحت السلطات تحقيقا في ملابسات الحادث.
وكانت الوزارة قد أعلنت فور وقوع الانفجار أن "ضباط شرطة
موسكو
، يقومون بالتعاون مع زملائهم من أجهزة إنفاذ القانون، بتحديد جميع ملابسات الحادث والبحث عن الجاني. حيث نشرت قوات أمنية لتحديد مكان وجوده، كما تم فتح تحقيق لمعرفة حيثيات وتفاصيل الحادث".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز": مقتل 7 أشخاص في تفجير انتحاري بحفل زفاف في باكستان
Lebanon 24
"رويترز": مقتل 7 أشخاص في تفجير انتحاري بحفل زفاف في باكستان
24/02/2026 09:41:28
24/02/2026 09:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سانا: مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين إثر تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة بمنطقة باب الفرج بمدينة حلب
Lebanon 24
سانا: مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين إثر تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة بمنطقة باب الفرج بمدينة حلب
24/02/2026 09:41:28
24/02/2026 09:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تفجير انتحاري في حلب يوقع قتلى وجرحى من قوات الأمن
Lebanon 24
تفجير انتحاري في حلب يوقع قتلى وجرحى من قوات الأمن
24/02/2026 09:41:28
24/02/2026 09:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: الشرطة النيجيرية تعلن مقتل 30 شخصا على الأقل وخطف آخرين في وسط البلاد
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: الشرطة النيجيرية تعلن مقتل 30 شخصا على الأقل وخطف آخرين في وسط البلاد
24/02/2026 09:41:28
24/02/2026 09:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية
وسط موسكو
تلغرام
الروس
غرين
دوري
سافي
تابع
قد يعجبك أيضاً
وسط إيران.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها
Lebanon 24
وسط إيران.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها
02:27 | 2026-02-24
24/02/2026 02:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بانتظار استكمال التحقيقات.. إخلاء سبيل وزير بريطاني سابق في قضية إبستين
Lebanon 24
بانتظار استكمال التحقيقات.. إخلاء سبيل وزير بريطاني سابق في قضية إبستين
02:18 | 2026-02-24
24/02/2026 02:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريح "من النيل إلى الفرات".. رسائل أميركية لدول عربية
Lebanon 24
بعد تصريح "من النيل إلى الفرات".. رسائل أميركية لدول عربية
02:15 | 2026-02-24
24/02/2026 02:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
من كييف.. اجتماع افتراضي اليوم لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا
Lebanon 24
من كييف.. اجتماع افتراضي اليوم لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا
02:13 | 2026-02-24
24/02/2026 02:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب.. زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه من الحرب
Lebanon 24
في الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب.. زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه من الحرب
02:11 | 2026-02-24
24/02/2026 02:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
06:53 | 2026-02-23
23/02/2026 06:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:27 | 2026-02-24
وسط إيران.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها
02:18 | 2026-02-24
بانتظار استكمال التحقيقات.. إخلاء سبيل وزير بريطاني سابق في قضية إبستين
02:15 | 2026-02-24
بعد تصريح "من النيل إلى الفرات".. رسائل أميركية لدول عربية
02:13 | 2026-02-24
من كييف.. اجتماع افتراضي اليوم لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا
02:11 | 2026-02-24
في الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب.. زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه من الحرب
01:46 | 2026-02-24
ترامب يهدد طهران بيوم سيئ.. والأخيرة تحذر من خطر يتجاوز حدودها
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
24/02/2026 09:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
24/02/2026 09:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
24/02/2026 09:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24