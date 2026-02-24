مع دخول الصراع عامه الخامس.. بريطانيا تنشئ مقر قيادة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا

أعلنت الحكومة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء مقر قيادة يضم 70 فرداً في إطار عملية تشكيل قوة متعددة الجنسيات لأوكرانيا.



وقال البيان: "تعلن الحكومة اليوم عن دعم إضافي لأوكرانيا، حيث يعقد رئيس الوزراء اجتماعاً لتحالف الراغبين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عقب إعلانهم التاريخي في كانون الثاني مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن نية المتحدة نشر قوات بريطانية في حال إحلال السلام. وكجزء من هذه القوة متعددة الجنسيات لأوكرانيا، تم إنشاء مقر قيادة يضم 70 فرداً".



وأكد البيان أن الحكومة البريطانية تدعم الاستعدادات للنشر المحتمل للقوات البريطانية في أوكرانيا بمبلغ قدره 200 مليون جنيه إسترليني (حوالي 270 مليون دولار أميركي) سبق أن أعلن عن تخصيصه في كانون الثاني الماضي.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة مساعدات إضافية لكييف، تشمل تمويلاً لدعم البنية التحتية للطاقة في البلاد وتدريب مدربين على قيادة المروحيات.



وصرح جون هيلي مؤخراً أنه يريد أن يكون أول شخص في منصبه يرسل قوات حفظ سلام بريطانية إلى أوكرانيا.



وكانت الخارجية الروسية حذرت مراراً من أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات من دول حلف "الناتو" في أوكرانيا، غير مقبول بتاتاً بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد خطير.



ووصفت الوزارة التصريحات المتعلقة بإمكانية نشر قوات من الحلف في أوكرانيا بأنها تحريض على استمرار الأعمال القتالية.



وكان قد صرح سابقاً بأنه لا معنى لوجود قوات أجنبية في أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق محتمل بشأن سلام دائم، مؤكداً أن ستعتبر أي قوات على الأراضي أهدافاً مشروعة.