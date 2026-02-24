تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مع دخول الصراع عامه الخامس.. بريطانيا تنشئ مقر قيادة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا
Lebanon 24
24-02-2026
|
00:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الحكومة
البريطانية
في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء مقر قيادة يضم 70 فرداً في إطار عملية تشكيل قوة متعددة الجنسيات لأوكرانيا.
وقال البيان: "تعلن الحكومة اليوم عن دعم إضافي لأوكرانيا، حيث يعقد رئيس الوزراء اجتماعاً لتحالف الراغبين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عقب إعلانهم التاريخي في كانون الثاني مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن نية
المملكة
المتحدة نشر قوات بريطانية في
أوكرانيا
حال إحلال السلام. وكجزء من هذه القوة متعددة الجنسيات لأوكرانيا، تم إنشاء مقر قيادة يضم 70 فرداً".
وأكد البيان أن الحكومة البريطانية تدعم الاستعدادات للنشر المحتمل للقوات البريطانية في أوكرانيا بمبلغ قدره 200 مليون جنيه إسترليني (حوالي 270 مليون دولار أميركي) سبق أن أعلن عن تخصيصه في كانون الثاني الماضي.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة مساعدات إضافية لكييف، تشمل تمويلاً لدعم البنية التحتية للطاقة في البلاد وتدريب مدربين على قيادة المروحيات.
وصرح
وزير الدفاع
البريطاني
جون هيلي مؤخراً أنه يريد أن يكون أول شخص في منصبه يرسل قوات حفظ سلام بريطانية إلى أوكرانيا.
وكانت الخارجية الروسية حذرت مراراً من أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات من دول حلف "الناتو" في أوكرانيا، غير مقبول بتاتاً بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد خطير.
ووصفت الوزارة التصريحات المتعلقة بإمكانية نشر قوات من الحلف في أوكرانيا بأنها تحريض على استمرار الأعمال القتالية.
وكان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
قد صرح سابقاً بأنه لا معنى لوجود قوات أجنبية في أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق محتمل بشأن سلام دائم، مؤكداً أن
روسيا
ستعتبر أي قوات على الأراضي
الأوكرانية
أهدافاً مشروعة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بريطانيا: إنشاء مقر قيادة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا
Lebanon 24
بريطانيا: إنشاء مقر قيادة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا
24/02/2026 09:41:35
24/02/2026 09:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاق أوكراني فرنسي بريطاني لنشر قوة متعددة الجنسيات في كييف.. ويتكوف يتحدث عن ايجابيات
Lebanon 24
اتفاق أوكراني فرنسي بريطاني لنشر قوة متعددة الجنسيات في كييف.. ويتكوف يتحدث عن ايجابيات
24/02/2026 09:41:35
24/02/2026 09:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قاعدة جنوب غزة.. تقرير يتحدث عن خطة أميركية لقوة متعددة الجنسيات
Lebanon 24
قاعدة جنوب غزة.. تقرير يتحدث عن خطة أميركية لقوة متعددة الجنسيات
24/02/2026 09:41:35
24/02/2026 09:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فايننشال تايمز: رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يستعد للدعوة إلى إطلاق مبادرة دفاعية متعددة الجنسيات تهدف إلى خفض كلفة إعادة التسلّح
Lebanon 24
فايننشال تايمز: رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يستعد للدعوة إلى إطلاق مبادرة دفاعية متعددة الجنسيات تهدف إلى خفض كلفة إعادة التسلّح
24/02/2026 09:41:35
24/02/2026 09:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتي
وزير الدفاع
البريطانية
الأوكرانية
البريطاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
وسط إيران.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها
Lebanon 24
وسط إيران.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها
02:27 | 2026-02-24
24/02/2026 02:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بانتظار استكمال التحقيقات.. إخلاء سبيل وزير بريطاني سابق في قضية إبستين
Lebanon 24
بانتظار استكمال التحقيقات.. إخلاء سبيل وزير بريطاني سابق في قضية إبستين
02:18 | 2026-02-24
24/02/2026 02:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريح "من النيل إلى الفرات".. رسائل أميركية لدول عربية
Lebanon 24
بعد تصريح "من النيل إلى الفرات".. رسائل أميركية لدول عربية
02:15 | 2026-02-24
24/02/2026 02:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
من كييف.. اجتماع افتراضي اليوم لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا
Lebanon 24
من كييف.. اجتماع افتراضي اليوم لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا
02:13 | 2026-02-24
24/02/2026 02:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب.. زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه من الحرب
Lebanon 24
في الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب.. زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه من الحرب
02:11 | 2026-02-24
24/02/2026 02:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
06:53 | 2026-02-23
23/02/2026 06:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:27 | 2026-02-24
وسط إيران.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها
02:18 | 2026-02-24
بانتظار استكمال التحقيقات.. إخلاء سبيل وزير بريطاني سابق في قضية إبستين
02:15 | 2026-02-24
بعد تصريح "من النيل إلى الفرات".. رسائل أميركية لدول عربية
02:13 | 2026-02-24
من كييف.. اجتماع افتراضي اليوم لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا
02:11 | 2026-02-24
في الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب.. زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه من الحرب
01:46 | 2026-02-24
ترامب يهدد طهران بيوم سيئ.. والأخيرة تحذر من خطر يتجاوز حدودها
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
24/02/2026 09:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
24/02/2026 09:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
24/02/2026 09:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24