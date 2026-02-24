تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تمهل بغداد حتى الجمعة لتشكيل حكومة.. بهذه الشروط

Lebanon 24
24-02-2026 | 00:47
A-
A+
واشنطن تمهل بغداد حتى الجمعة لتشكيل حكومة.. بهذه الشروط
واشنطن تمهل بغداد حتى الجمعة لتشكيل حكومة.. بهذه الشروط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
منحت الولايات المتحدة القوى السياسية العراقية مهلة جديدة تنتهي يوم الجمعة المقبل لتشكيل حكومة "بعيدة عن الهيمنة الإيرانية" -وفق تعبيرها-، وذلك على خلفية ترشيح نوري المالكي.
وأضافت المصادر أن واشنطن لوّحت بفرض عقوبات صارمة تطال مؤسسات وبعض الأفراد في حال المضي بتشكيل حكومة قريبة من طهران.

كما تابعت أن المبعوث الأميركي توماس باراك، أجرى خلال زيارته الحالية إلى بغداد وإقليم كردستان سلسلة لقاءات مع مسؤولين كبار، ركزت على طبيعة الحكومة العراقية المقبلة، وضرورة أن تكون بعيدة عن النفوذ الإيراني.

كذلك أشارت المصادر إلى أن باراك نقل تحذيراً واضحاً بإمكانية فرض عقوبات أميركية قاسية في حال تم تشكيل حكومة "قريبة من طهران

جاء هذا بعدما أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، أنه لن يسحب ترشحه إلى رئاسة الحكومة الذي تعارضه الولايات المتحدة.

وقال المالكي في مقابلة مع فرانس برس الاثنين: "لا نية لدي للانسحاب أبداً، لاحترامي للدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أن يقول لا تنتخبوا فلاناً وانتخبوا فلاناً".
كما أشار إلى أن الإطار التنسيقي - الذي يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي والمؤلف من أحزاب شيعية بارزة معظمها قريب من إيران- اتفق على هذا الترشيح.

إلى ذلك أكد تمسكه بحصر السلاح بيد الدولة، الأمر الذي تطالب به الولايات المتحدة أيضاً، مقراً بوجود ضغوطات أميركية.

واعتبر أن أميركا لم تأت بجديد، إذ ما تطالب به يجسد مطالبه كذلك. وقال:" نريد حصر السلاح بيد الدولة، ونريد مركزية القوة العسكرية".

كذلك صرح بأنه ملتزم بالعلاقة مع إيران، الجار الشرقي للعراق، ومؤمن بأهمية العلاقة مع الولايات المتحدة في الوقت نفسه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحدث: واشنطن تؤكد أنها لا تتدخل بتشكيل الحكومة العراقية لكنها تتعامل مع المشهد وفق مصالحها
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة يمهل المؤسسات غير المرخّصة حتى 15 نيسان المقبل لقوننة أوضاعها
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس لبنان... أمطار ورياح وثلوج متفرقة حتى الجمعة
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية في بغداد: أي حكومة عراقية يجب أن تبقى مستقلة استقلالاً كاملاً
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإيرانية

البرلمان

الإيراني

العراقية

العراقي

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:27 | 2026-02-24
Lebanon24
02:18 | 2026-02-24
Lebanon24
02:15 | 2026-02-24
Lebanon24
02:13 | 2026-02-24
Lebanon24
02:11 | 2026-02-24
Lebanon24
01:46 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24