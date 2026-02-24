تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
واشنطن تمهل بغداد حتى الجمعة لتشكيل حكومة.. بهذه الشروط
Lebanon 24
24-02-2026
|
00:47
photos
منحت
الولايات المتحدة
القوى السياسية
العراقية
مهلة جديدة تنتهي يوم الجمعة المقبل لتشكيل حكومة "بعيدة عن الهيمنة
الإيرانية
" -وفق تعبيرها-، وذلك على خلفية ترشيح نوري المالكي.
وأضافت المصادر أن
واشنطن
لوّحت بفرض عقوبات صارمة تطال مؤسسات وبعض الأفراد في حال المضي بتشكيل حكومة قريبة من
طهران
.
كما تابعت أن المبعوث الأميركي توماس باراك، أجرى خلال زيارته الحالية إلى بغداد وإقليم كردستان سلسلة لقاءات مع مسؤولين كبار، ركزت على طبيعة الحكومة العراقية المقبلة، وضرورة أن تكون بعيدة عن النفوذ
الإيراني
.
كذلك أشارت المصادر إلى أن باراك نقل تحذيراً واضحاً بإمكانية فرض عقوبات أميركية قاسية في حال تم تشكيل حكومة "قريبة من طهران
جاء هذا بعدما أكد رئيس الوزراء
العراقي
الأسبق، نوري المالكي، أنه لن يسحب ترشحه إلى رئاسة الحكومة الذي تعارضه الولايات المتحدة.
وقال المالكي في مقابلة مع فرانس برس الاثنين: "لا نية لدي للانسحاب أبداً، لاحترامي للدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أن يقول لا تنتخبوا فلاناً وانتخبوا فلاناً".
كما أشار إلى أن الإطار التنسيقي - الذي يشكل الكتلة الأكبر في
البرلمان
العراقي والمؤلف من أحزاب
شيعية
بارزة معظمها قريب من إيران- اتفق على هذا الترشيح.
إلى ذلك أكد تمسكه بحصر السلاح بيد الدولة، الأمر الذي تطالب به الولايات المتحدة أيضاً، مقراً بوجود ضغوطات أميركية.
واعتبر أن أميركا لم تأت بجديد، إذ ما تطالب به يجسد مطالبه كذلك. وقال:" نريد حصر السلاح بيد الدولة، ونريد مركزية القوة العسكرية".
كذلك صرح بأنه ملتزم بالعلاقة مع
إيران
، الجار الشرقي للعراق، ومؤمن بأهمية العلاقة مع الولايات المتحدة في الوقت نفسه.
