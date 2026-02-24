تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
تجربة نووية صينية سرية تحت الأرض.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي
Lebanon 24
24-02-2026
|
00:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدم مسؤول أميركي مختص بالحد من التسلح، أمس الاثنين، ما وصفها بأنها تفاصيل جديدة رفعت عنها السرية حول تجربة نووية صينية تحت الأرض أجريت قبل ست سنوات تقريباً، وحث
الدول على
الضغط على
الصين
وروسيا لبذل المزيد من الجهد في مسألة نزع السلاح
النووي
.
وتحدث كريستوفر ياو،
مساعد وزير الخارجية
لمكتب مراقبة الأسلحة والتحقق والامتثال، أمام هيئة مدعومة من
الأمم المتحدة
بعد انتهاء صلاحية آخر معاهدة للأسلحة النووية بين
الولايات المتحدة
وروسيا هذا الشهر. وأدى ذلك إلى إنهاء القيود المفروضة على ترسانات أكبر القوى النووية في العالم، مما أثار مخاوف بشأن احتمال نشوب سباق تسلح جديد.
ودعا ياو" إلى مزيد من الشفافية من جانب الصين، وأشار إلى بعض نقاط القصور في معاهدة "نيو ستارت"، مثل عدم معالجتها لترسانة
روسيا
الضخمة من الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، والتي تصل إلى نحو ألفي رأس حربي.
