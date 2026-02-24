تجربة نووية صينية سرية تحت الأرض.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي

قدم مسؤول أميركي مختص بالحد من التسلح، أمس الاثنين، ما وصفها بأنها تفاصيل جديدة رفعت عنها السرية حول تجربة نووية صينية تحت الأرض أجريت قبل ست سنوات تقريباً، وحث الضغط على وروسيا لبذل المزيد من الجهد في مسألة نزع السلاح .



وتحدث كريستوفر ياو، لمكتب مراقبة الأسلحة والتحقق والامتثال، أمام هيئة مدعومة من بعد انتهاء صلاحية آخر معاهدة للأسلحة النووية بين وروسيا هذا الشهر. وأدى ذلك إلى إنهاء القيود المفروضة على ترسانات أكبر القوى النووية في العالم، مما أثار مخاوف بشأن احتمال نشوب سباق تسلح جديد.



ودعا ياو" إلى مزيد من الشفافية من جانب الصين، وأشار إلى بعض نقاط القصور في معاهدة "نيو ستارت"، مثل عدم معالجتها لترسانة الضخمة من الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، والتي تصل إلى نحو ألفي رأس حربي.

