ترامب يهدد طهران بيوم سيئ.. والأخيرة تحذر من خطر يتجاوز حدودها

قال مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، إن الهجوم الأميركي على "بات وشيكا".



كما نقلت الصحيفة عن مصادر تحدثت مع الرئيس ، خلال الأيام الأخيرة، قولها إن الرئيس الأميركي يميل إلى إصدار أمر بشن ضربة عسكرية ضد إيران.

في سياق متصل، أوضحت مصادر للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن تل أبيب أكملت استعداداتها لاحتمال فتح جبهات إضافية.



قبل ذلك، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تمر بأيام معقدة، وأضاف أن حكومته مستعدة لأي سيناريو.



بدوره، أكد الرئيس في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، أنه إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن طموحاتها النووية فسيكون ذلك يوماً سيئاً للغاية بالنسبة لها.

هذا ونفى الرئيس الأميركي صحة التقارير التي تحدثت عن تحذير من رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين بشأن مخاطر تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة قادرة على هزيمة طهران "بسهولة" في حال اندلاع أي مواجهة.

، حذر نائب كاظم غريب آبادي من أن أي تصعيد عسكري ضد بلاده لن تقتصر آثاره على دولة واحدة. كما شدد على أن طهران ستقف بحزم ضد أي مؤامرة، وستدافع عن نفسها.



وبالتزامن، حذرت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس من رقعة حرب لا محدودة بين الولايات المتحدة وإيران.