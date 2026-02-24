تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ترامب يهدد طهران بيوم سيئ.. والأخيرة تحذر من خطر يتجاوز حدودها
Lebanon 24
24-02-2026
|
01:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"
الإسرائيلية
، إن الهجوم الأميركي على
إيران
"بات وشيكا".
كما نقلت الصحيفة عن مصادر تحدثت مع الرئيس
دونالد ترامب
، خلال الأيام الأخيرة، قولها إن الرئيس الأميركي يميل إلى إصدار أمر بشن ضربة عسكرية ضد إيران.
في سياق متصل، أوضحت مصادر للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن تل أبيب أكملت استعداداتها لاحتمال فتح جبهات إضافية.
قبل ذلك، قال رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تمر بأيام معقدة، وأضاف أن حكومته مستعدة لأي سيناريو.
بدوره، أكد الرئيس
ترامب
في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، أنه إذا لم تتوصل
الولايات المتحدة
إلى اتفاق مع إيران بشأن طموحاتها النووية فسيكون ذلك يوماً سيئاً للغاية بالنسبة لها.
هذا ونفى الرئيس الأميركي صحة التقارير التي تحدثت عن تحذير من رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين بشأن مخاطر تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة قادرة على هزيمة طهران "بسهولة" في حال اندلاع أي مواجهة.
من جهته
، حذر نائب
وزير الخارجية
الإيراني
كاظم غريب آبادي من أن أي تصعيد عسكري ضد بلاده لن تقتصر آثاره على دولة واحدة. كما شدد على أن طهران ستقف بحزم ضد أي مؤامرة، وستدافع عن نفسها.
وبالتزامن، حذرت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس من رقعة حرب لا محدودة بين الولايات المتحدة وإيران.
