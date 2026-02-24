في الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب.. زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه من الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن نظيره الروسي فشل بتحقيق أهدافه من الحرب، فيما تحيي الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب الروسية .



وأضاف زيلينسكي: "دافعنا عن استقلالنا ولم نفقد دولتنا.. وسنفعل كل شيء لضمان سلام قوي".



وأشار الرئيس الأوكراني، في بيان بثه التلفزيون: "لم يحقق بوتين أهدافه. لم يكسر شوكة الشعب الأوكراني. لم ينتصر في هذه الحرب. لقد حافظنا على أوكرانيا، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق السلام وضمان العدالة".

وقبلها، ناشد زيلينسكي نظيره الأميركي بالبقاء مسانداً لبلاده، قائلاً إن الأخير لا يمارس ضغطاً كافياً على الرئيس الروسي.



وأوضح زيلينسكي في تصريحات لشبكة إن الثلاثاء، أنه لا تزال هناك خلافات حول الضمانات الأمنية، فيما يتعلق برد فعل الحلفاء إذا غزت أوكرانيا مرة أخرى في ، بجانب خلافات أخرى حول تسلسل خطوات السلام، وفق كلامه.



كما أشار إلى أن يريد من كييف توقيع اتفاقية سلام مع روسيا، واتفاقية أخرى مع والدول الأوروبية تمنح أوكرانيا ضماناتها الأمنية دفعة واحدة.



بينما شدد الرئيس الأوكراني على ضرورة موافقة الكونغرس الأميركي أولاً على الضمانات الأمنية وتصديقها.