من كييف.. اجتماع افتراضي اليوم لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا

من المتوقع وصول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس أنطونيو كوستا إلى كييف، اليوم الثلاثاء، تزامناً مع إحياء الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.



ومن المقرر أن يحضر رئيسا مراسم تذكارية مع عدد من القادة للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا. كما يعتزمان زيارة المواقع التي تضررت جراء الحملة الجوية الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.



ومع ذلك، تخيم ظلال من التوتر على هذه الزيارة بسبب عرقلة المجر وسلوفاكيا فرض عقوبات جديدة على . كما استخدمت المجر يوم الاثنين حق النقض "الفيتو" ضد حزمة دعم من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار)، منها 60 مليار يورو مخصصة تحديدا للدفاع ضد الهجوم الروسي. ويُنظر إلى البلدين على أنهما يتمتعان بأوثق العلاقات مع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وعلى المستوى الدولي، ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء كير ستارمر مؤتمراً عبر الفيديو لما يسمى "تحالف الراغبين"، والذي يضم ألمانيا، بمناسبة هذه الذكرى. ومن المتوقع أن يشارك كبار سياسيي الاتحاد الأوروبي الموجودين في كييف في هذا المؤتمر أيضا.



وقالت الحكومة ، في وقت سابق، إن الاستعدادات لجهود حفظ السلام - المعروفة باسم القوة المتعددة الجنسيات في أوكرانيا - يتم الإشراف عليها من مقرها في باريس، والذي يعمل فيه الآن 70 فرداً.



وفي ألمانيا، سيحيي الرئيس فرانك فالتر شتاينماير ووزير الخارجية يوهان فاديفول ذكرى الحرب وآلاف القتلى والجرحى خلال صلاة من أجل السلام في الكاتدرائية الفرنسية ببرلين.