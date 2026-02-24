تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
عربي-دولي
من كييف.. اجتماع افتراضي اليوم لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا
Lebanon 24
24-02-2026
|
02:13
من المتوقع وصول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس
الأوروبي
أنطونيو كوستا إلى كييف، اليوم الثلاثاء، تزامناً مع إحياء
أوكرانيا
الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن المقرر أن يحضر رئيسا
الاتحاد الأوروبي
مراسم تذكارية مع عدد من القادة
الأوروبيين
للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا. كما يعتزمان زيارة المواقع التي تضررت جراء الحملة الجوية الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
ومع ذلك، تخيم ظلال من التوتر على هذه الزيارة بسبب عرقلة المجر وسلوفاكيا فرض عقوبات جديدة على
روسيا
. كما استخدمت المجر يوم الاثنين حق النقض "الفيتو" ضد حزمة دعم من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار)، منها 60 مليار يورو مخصصة تحديدا للدفاع ضد الهجوم الروسي. ويُنظر إلى البلدين على أنهما يتمتعان بأوثق العلاقات مع
موسكو
بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وعلى المستوى الدولي، ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر مؤتمراً عبر الفيديو لما يسمى "تحالف الراغبين"، والذي يضم ألمانيا، بمناسبة هذه الذكرى. ومن المتوقع أن يشارك كبار سياسيي الاتحاد الأوروبي الموجودين في كييف في هذا المؤتمر أيضا.
وقالت الحكومة
البريطانية
، في وقت سابق، إن الاستعدادات لجهود حفظ السلام - المعروفة باسم القوة المتعددة الجنسيات في أوكرانيا - يتم الإشراف عليها من مقرها
الرئيسي
في باريس، والذي يعمل فيه الآن 70 فرداً.
وفي ألمانيا، سيحيي الرئيس فرانك فالتر شتاينماير ووزير الخارجية يوهان فاديفول ذكرى الحرب وآلاف القتلى والجرحى خلال صلاة من أجل السلام في الكاتدرائية الفرنسية ببرلين.
