عربي-دولي

من كييف.. اجتماع افتراضي اليوم لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
24-02-2026 | 02:13
من كييف.. اجتماع افتراضي اليوم لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا
من كييف.. اجتماع افتراضي اليوم لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا photos 0
من المتوقع وصول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى كييف، اليوم الثلاثاء، تزامناً مع إحياء أوكرانيا الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المقرر أن يحضر رئيسا الاتحاد الأوروبي مراسم تذكارية مع عدد من القادة الأوروبيين للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا. كما يعتزمان زيارة المواقع التي تضررت جراء الحملة الجوية الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

ومع ذلك، تخيم ظلال من التوتر على هذه الزيارة بسبب عرقلة المجر وسلوفاكيا فرض عقوبات جديدة على روسيا. كما استخدمت المجر يوم الاثنين حق النقض "الفيتو" ضد حزمة دعم من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار)، منها 60 مليار يورو مخصصة تحديدا للدفاع ضد الهجوم الروسي. ويُنظر إلى البلدين على أنهما يتمتعان بأوثق العلاقات مع موسكو بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وعلى المستوى الدولي، ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مؤتمراً عبر الفيديو لما يسمى "تحالف الراغبين"، والذي يضم ألمانيا، بمناسبة هذه الذكرى. ومن المتوقع أن يشارك كبار سياسيي الاتحاد الأوروبي الموجودين في كييف في هذا المؤتمر أيضا.

وقالت الحكومة البريطانية، في وقت سابق، إن الاستعدادات لجهود حفظ السلام - المعروفة باسم القوة المتعددة الجنسيات في أوكرانيا - يتم الإشراف عليها من مقرها الرئيسي في باريس، والذي يعمل فيه الآن 70 فرداً.

وفي ألمانيا، سيحيي الرئيس فرانك فالتر شتاينماير ووزير الخارجية يوهان فاديفول ذكرى الحرب وآلاف القتلى والجرحى خلال صلاة من أجل السلام في الكاتدرائية الفرنسية ببرلين.
مواضيع ذات صلة
بوليتيكو: اجتماع افتراضي اليوم لتحالف الراغبين حول أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الهولندي: تحالف الراغبين سيجتمع لمناقشة موضوع أوكرانيا الأسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يعتزم عقد اجتماع طارئ بشأن أوكرانيا يوم الاثنين المقبل
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: تناقضات الموقف الأميركي بشأن أوكرانيا تثير تساؤلات والوساطة تتطلب وقف إمداد كييف بالأسلحة
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:27 | 2026-02-24
Lebanon24
02:18 | 2026-02-24
Lebanon24
02:15 | 2026-02-24
Lebanon24
02:11 | 2026-02-24
Lebanon24
01:46 | 2026-02-24
Lebanon24
00:51 | 2026-02-24
