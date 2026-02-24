تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بعد تصريح "من النيل إلى الفرات".. رسائل أميركية لدول عربية
Lebanon 24
24-02-2026
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في الأيام الأخيرة، اتصالات هاتفية مع عدد من
الدول العربية
بهدف "تهدئة مخاوفها"، بعد تصريحات السفير الأميركي لدى
إسرائيل
مايك هاكابي.
وزعم هاكابي أن لإسرائيل الحق في السيطرة على جزء كبير من
الشرق الأوسط
، وذلك في تصريحات أثارت غضبا واسعا في المنطقة، أدلى بها خلال مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون.
وأوضح مسؤولون أميركيون، من بينهم نائب
وزير الخارجية
كريس لانداو، ووكيلة
وزارة الخارجية
للشؤون السياسية أليسون هوكر، وغيرهما، للدول المعنية، أن تصريح هاكابي "يعكس آراءه الشخصية ولا يمثل تحولا في سياسة
الإدارة الأميركية
"، وذلك وفقا لتقرير صحيفة "بوليتيكو" الأميركية نقلا عن 3 مصادر مطلعة.
وقال أحد المطلعين على هذه المحادثات، وهو
دبلوماسي
عربي رفيع المستوى، إن هذه التصريحات تهدد بتقويض أحد أهم أهداف إدارة
ترامب
، وهو دمج إسرائيل في الشرق الأوسط.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سانا": الجيش السوري يطلب من المدنيين في منطقة غرب الفرات الابتعاد عن مواقع مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" وفلول النظام السابق على الفور
Lebanon 24
"سانا": الجيش السوري يطلب من المدنيين في منطقة غرب الفرات الابتعاد عن مواقع مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" وفلول النظام السابق على الفور
24/02/2026 09:42:16
24/02/2026 09:42:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة عمليات الجيش السوري ل"الجزيرة": نتابع الواقع الميداني بعد إعلان قائد تنظيم قسد انسحاب قواته من غرب الفرات
Lebanon 24
هيئة عمليات الجيش السوري ل"الجزيرة": نتابع الواقع الميداني بعد إعلان قائد تنظيم قسد انسحاب قواته من غرب الفرات
24/02/2026 09:42:16
24/02/2026 09:42:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوري: أخرجنا قسد من غرب الفرات
Lebanon 24
الجيش السوري: أخرجنا قسد من غرب الفرات
24/02/2026 09:42:16
24/02/2026 09:42:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع السورية: سنتابع بدقة استكمال انسحاب قسد من غرب الفرات
Lebanon 24
الدفاع السورية: سنتابع بدقة استكمال انسحاب قسد من غرب الفرات
24/02/2026 09:42:16
24/02/2026 09:42:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارة الأميركية
وزارة الخارجية
الدول العربية
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
دارة الرئيس
دبلوماسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
وسط إيران.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها
Lebanon 24
وسط إيران.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها
02:27 | 2026-02-24
24/02/2026 02:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بانتظار استكمال التحقيقات.. إخلاء سبيل وزير بريطاني سابق في قضية إبستين
Lebanon 24
بانتظار استكمال التحقيقات.. إخلاء سبيل وزير بريطاني سابق في قضية إبستين
02:18 | 2026-02-24
24/02/2026 02:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
من كييف.. اجتماع افتراضي اليوم لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا
Lebanon 24
من كييف.. اجتماع افتراضي اليوم لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا
02:13 | 2026-02-24
24/02/2026 02:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب.. زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه من الحرب
Lebanon 24
في الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب.. زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه من الحرب
02:11 | 2026-02-24
24/02/2026 02:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يهدد طهران بيوم سيئ.. والأخيرة تحذر من خطر يتجاوز حدودها
Lebanon 24
ترامب يهدد طهران بيوم سيئ.. والأخيرة تحذر من خطر يتجاوز حدودها
01:46 | 2026-02-24
24/02/2026 01:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
06:53 | 2026-02-23
23/02/2026 06:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:27 | 2026-02-24
وسط إيران.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها
02:18 | 2026-02-24
بانتظار استكمال التحقيقات.. إخلاء سبيل وزير بريطاني سابق في قضية إبستين
02:13 | 2026-02-24
من كييف.. اجتماع افتراضي اليوم لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا
02:11 | 2026-02-24
في الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب.. زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه من الحرب
01:46 | 2026-02-24
ترامب يهدد طهران بيوم سيئ.. والأخيرة تحذر من خطر يتجاوز حدودها
00:51 | 2026-02-24
تجربة نووية صينية سرية تحت الأرض.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
24/02/2026 09:42:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
24/02/2026 09:42:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
24/02/2026 09:42:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24