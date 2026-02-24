بعد تصريح "من النيل إلى الفرات".. رسائل أميركية لدول عربية

أجرى مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة، اتصالات هاتفية مع عدد من بهدف "تهدئة مخاوفها"، بعد تصريحات السفير الأميركي لدى مايك هاكابي.

وزعم هاكابي أن لإسرائيل الحق في السيطرة على جزء كبير من ، وذلك في تصريحات أثارت غضبا واسعا في المنطقة، أدلى بها خلال مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون.



وأوضح مسؤولون أميركيون، من بينهم نائب كريس لانداو، ووكيلة للشؤون السياسية أليسون هوكر، وغيرهما، للدول المعنية، أن تصريح هاكابي "يعكس آراءه الشخصية ولا يمثل تحولا في سياسة "، وذلك وفقا لتقرير صحيفة "بوليتيكو" الأميركية نقلا عن 3 مصادر مطلعة.



وقال أحد المطلعين على هذه المحادثات، وهو عربي رفيع المستوى، إن هذه التصريحات تهدد بتقويض أحد أهم أهداف إدارة ، وهو دمج إسرائيل في الشرق الأوسط.