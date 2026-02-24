تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد تصريح "من النيل إلى الفرات".. رسائل أميركية لدول عربية

Lebanon 24
24-02-2026 | 02:15
أجرى مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة، اتصالات هاتفية مع عدد من الدول العربية بهدف "تهدئة مخاوفها"، بعد تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي.
وزعم هاكابي أن لإسرائيل الحق في السيطرة على جزء كبير من الشرق الأوسط، وذلك في تصريحات أثارت غضبا واسعا في المنطقة، أدلى بها خلال مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون.

وأوضح مسؤولون أميركيون، من بينهم نائب وزير الخارجية كريس لانداو، ووكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر، وغيرهما، للدول المعنية، أن تصريح هاكابي "يعكس آراءه الشخصية ولا يمثل تحولا في سياسة الإدارة الأميركية"، وذلك وفقا لتقرير صحيفة "بوليتيكو" الأميركية نقلا عن 3 مصادر مطلعة.

وقال أحد المطلعين على هذه المحادثات، وهو دبلوماسي عربي رفيع المستوى، إن هذه التصريحات تهدد بتقويض أحد أهم أهداف إدارة ترامب، وهو دمج إسرائيل في الشرق الأوسط.
 
الإدارة الأميركية

وزارة الخارجية

الدول العربية

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

دارة الرئيس

دبلوماسي

