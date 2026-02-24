بانتظار استكمال التحقيقات.. إخلاء سبيل وزير بريطاني سابق في قضية إبستين

أعلنت شرطة ، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عن إخلاء سبيل الوزير والسفير السابق، ، بكفالة بانتظار استكمال التحقيقات، وذلك بعد احتجازه على خلفية مزاعم تتعلق بقضية إبستين.



وقالت شرطة العاصمة في بيان: "أُطلق سراح رجل يبلغ 72 عاما بكفالة بعد توقيفه للاشتباه بارتكابه مخالفات خلال توليه منصبا عاما، وذلك بانتظار إجراء المزيد من التحقيقات".



وجاءت عملية توقيف ماندلسون الذي كان سابقا من أبرز شخصيات ، بعد 4 أيام من توقيف الأمير السابق أندرو، الخميس، للاشتباه أيضا بتورطه في قضية المتول المدان بجرائم جنسية.



ويُشتبه في أن أندرو، الذن كان يحمل سابقا لقب أمير ودوق يورك، سرّب معلومات يُحتمل أن تكون سرية إلى إبستين خلال فترة تولي اندرو منصب للمملكة المتحدة للتجارة الدولية بين عامي 2001 و2011.



وأطلق سراح أندرو، مساء الخميس، بعد احتجازه ساعات عدة "على ذمة التحقيق".

Advertisement