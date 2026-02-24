تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بانتظار استكمال التحقيقات.. إخلاء سبيل وزير بريطاني سابق في قضية إبستين

Lebanon 24
24-02-2026 | 02:18
أعلنت شرطة لندن، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عن إخلاء سبيل الوزير والسفير البريطاني السابق، بيتر ماندلسون، بكفالة بانتظار استكمال التحقيقات، وذلك بعد احتجازه على خلفية مزاعم تتعلق بقضية جيفري إبستين.

وقالت شرطة العاصمة في بيان: "أُطلق سراح رجل يبلغ 72 عاما بكفالة بعد توقيفه للاشتباه بارتكابه مخالفات خلال توليه منصبا عاما، وذلك بانتظار إجراء المزيد من التحقيقات".

وجاءت عملية توقيف ماندلسون الذي كان سابقا من أبرز شخصيات حزب العمال، بعد 4 أيام من توقيف الأمير السابق أندرو، الخميس، للاشتباه أيضا بتورطه في قضية المتول المدان بجرائم جنسية.

ويُشتبه في أن أندرو، الذن كان يحمل سابقا لقب أمير ودوق يورك، سرّب معلومات يُحتمل أن تكون سرية إلى إبستين خلال فترة تولي اندرو منصب المبعوث الخاص للمملكة المتحدة للتجارة الدولية بين عامي 2001 و2011.

وأطلق سراح أندرو، مساء الخميس، بعد احتجازه ساعات عدة "على ذمة التحقيق".
