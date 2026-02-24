تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بانتظار استكمال التحقيقات.. إخلاء سبيل وزير بريطاني سابق في قضية إبستين
Lebanon 24
24-02-2026
|
02:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شرطة
لندن
، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عن إخلاء سبيل الوزير والسفير
البريطاني
السابق،
بيتر ماندلسون
، بكفالة بانتظار استكمال التحقيقات، وذلك بعد احتجازه على خلفية مزاعم تتعلق بقضية
جيفري
إبستين.
وقالت شرطة العاصمة في بيان: "أُطلق سراح رجل يبلغ 72 عاما بكفالة بعد توقيفه للاشتباه بارتكابه مخالفات خلال توليه منصبا عاما، وذلك بانتظار إجراء المزيد من التحقيقات".
وجاءت عملية توقيف ماندلسون الذي كان سابقا من أبرز شخصيات
حزب العمال
، بعد 4 أيام من توقيف الأمير السابق أندرو، الخميس، للاشتباه أيضا بتورطه في قضية المتول المدان بجرائم جنسية.
ويُشتبه في أن أندرو، الذن كان يحمل سابقا لقب أمير ودوق يورك، سرّب معلومات يُحتمل أن تكون سرية إلى إبستين خلال فترة تولي اندرو منصب
المبعوث الخاص
للمملكة المتحدة للتجارة الدولية بين عامي 2001 و2011.
وأطلق سراح أندرو، مساء الخميس، بعد احتجازه ساعات عدة "على ذمة التحقيق".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد إخلاء سبيلها سابقاً في قضيّة المخدرات... هذا ما قرّرته المحكمة اليوم بشأن فنانة شهيرة
Lebanon 24
بعد إخلاء سبيلها سابقاً في قضيّة المخدرات... هذا ما قرّرته المحكمة اليوم بشأن فنانة شهيرة
24/02/2026 12:01:30
24/02/2026 12:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد قضية "أبو عمر".. إخلاء سبيل هذا الشيخ!
Lebanon 24
جديد قضية "أبو عمر".. إخلاء سبيل هذا الشيخ!
24/02/2026 12:01:30
24/02/2026 12:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء سبيل فضل شاكر؟ إقرأوا آخر خبر
Lebanon 24
إخلاء سبيل فضل شاكر؟ إقرأوا آخر خبر
24/02/2026 12:01:30
24/02/2026 12:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية السعودي: المملكة تدعم الحكومة السورية في سبيل الوحدة وتحقيق الاستقرار والأمن والسلام
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية السعودي: المملكة تدعم الحكومة السورية في سبيل الوحدة وتحقيق الاستقرار والأمن والسلام
24/02/2026 12:01:30
24/02/2026 12:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير البريطاني
بيتر ماندلسون
المبعوث الخاص
حزب العمال
البريطاني
أمير ال
جيفري
ما بك
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تجدد الاحتجاجات في عدد من الجامعات.. إيران تقر "بحق الطلاب في التظاهر"
Lebanon 24
بعد تجدد الاحتجاجات في عدد من الجامعات.. إيران تقر "بحق الطلاب في التظاهر"
04:26 | 2026-02-24
24/02/2026 04:26:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رفض استدعائه.. باريس تطلب من سفير أميركا توضيحا
Lebanon 24
بعد رفض استدعائه.. باريس تطلب من سفير أميركا توضيحا
04:26 | 2026-02-24
24/02/2026 04:26:10
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أيام فقط.. تقرير يكشف القدرات الاميركية في شن حرب على ايران
Lebanon 24
5 أيام فقط.. تقرير يكشف القدرات الاميركية في شن حرب على ايران
03:59 | 2026-02-24
24/02/2026 03:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمة مرتقبة لترامب اليوم
Lebanon 24
كلمة مرتقبة لترامب اليوم
03:37 | 2026-02-24
24/02/2026 03:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن إيران.. رسالة من ويتكوف وكوشنر لترامب
Lebanon 24
بشأن إيران.. رسالة من ويتكوف وكوشنر لترامب
03:18 | 2026-02-24
24/02/2026 03:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشفها
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشفها
15:36 | 2026-02-23
23/02/2026 03:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:26 | 2026-02-24
بعد تجدد الاحتجاجات في عدد من الجامعات.. إيران تقر "بحق الطلاب في التظاهر"
04:26 | 2026-02-24
بعد رفض استدعائه.. باريس تطلب من سفير أميركا توضيحا
03:59 | 2026-02-24
5 أيام فقط.. تقرير يكشف القدرات الاميركية في شن حرب على ايران
03:37 | 2026-02-24
كلمة مرتقبة لترامب اليوم
03:18 | 2026-02-24
بشأن إيران.. رسالة من ويتكوف وكوشنر لترامب
02:27 | 2026-02-24
وسط إيران.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
24/02/2026 12:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
24/02/2026 12:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
24/02/2026 12:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24