عربي-دولي
وسط إيران.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها
Lebanon 24
24-02-2026
|
02:27
أعلن التلفزيون الرسمي
الإيراني
، الثلاثاء، مقتل شخصين على الأقل في تحطم مروحية عسكرية بمدينة
خميني
شهر في وسط
إيران
.
ومنذ 3 أيام، تحطمت طائرة عسكرية في محافظة همدان
الإيرانية
، ما أدى لمقتل أحد الطيارين، حسبما ذكرت وكالة "فارس". وأعلن الجيش الإيراني، مساء الخميس، تحطم طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية في محافظة همدان غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل أحد الطيارين اللذين كانا على متنها، فيما نجا الآخر.
وفي روايات غير رسمية تداولتها مصادر متخصصة في شؤون الطيران، قيل إن الطائرة من طراز F-4E Phantom II، وإنها قد تكون تعرضت لإطلاق نار من منظومة دفاع جوي تابعة للقوة الجوفضائية في
الحرس الثوري الإيراني
خلال تحليقها في أجواء المنطقة.
