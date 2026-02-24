تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وسط إيران.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها

Lebanon 24
24-02-2026 | 02:27
A-
A+
وسط إيران.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها
وسط إيران.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، مقتل شخصين على الأقل في تحطم مروحية عسكرية بمدينة خميني شهر في وسط إيران.

ومنذ 3 أيام، تحطمت طائرة عسكرية في محافظة همدان الإيرانية، ما أدى لمقتل أحد الطيارين، حسبما ذكرت وكالة "فارس". وأعلن الجيش الإيراني، مساء الخميس، تحطم طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية في محافظة همدان غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل أحد الطيارين اللذين كانا على متنها، فيما نجا الآخر.

وفي روايات غير رسمية تداولتها مصادر متخصصة في شؤون الطيران، قيل إن الطائرة من طراز F-4E Phantom II، وإنها قد تكون تعرضت لإطلاق نار من منظومة دفاع جوي تابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني خلال تحليقها في أجواء المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالكاد ارتفعت عن الأرض.. تحطم طائرة بولاية أميركية ومقتل 8 أشخاص (صور)
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 12:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب عن مصادر دبلوماسية فرنسية: مقتل فرنسيين اثنين في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 12:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرع شخصين بتحطم طائرة عسكرية كورية جنوبية أثناء تدريب
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 12:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: طائره مقاتلة أقلعت لمرافقة طائرة "وز إير" متجهة من لندن لإسرائيل بعد أن تلقى أحد ركابها رسالة حسبها تهديدا
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 12:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري

الإيرانية

الإيراني

خميني

إيران

جوي ✊

إيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:26 | 2026-02-24
Lebanon24
04:26 | 2026-02-24
Lebanon24
03:59 | 2026-02-24
Lebanon24
03:37 | 2026-02-24
Lebanon24
03:18 | 2026-02-24
Lebanon24
02:18 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24