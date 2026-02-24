تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا
Lebanon 24
24-02-2026
|
00:39
فشلت دول
الاتحاد الأوروبي
في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة العشرين من
العقوبات
المفروضة على
روسيا
بسبب حربها ضد
أوكرانيا
، والتي تدخل عامها الخامس.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها
وكالة الأنباء
الألمانية
(د ب أ) من دبلوماسيين أوروبيين، تواصل المجر على وجه الخصوص عرقلة تشديد العقوبات المزمعة ضد روسيا.
ويصادف اليوم الثلاثاء ذكرى مرور أربع سنوات على الغزو الروسي الشامل على أوكرانيا المجاورة.
Advertisement
إقتصاد
عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي
وكالة الأنباء
الألمانية
دبلوماسي
العقوبات
أوكرانيا
امل على
