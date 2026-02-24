تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا

Lebanon 24
24-02-2026 | 00:39
A-
A+
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فشلت دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، والتي تدخل عامها الخامس.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من دبلوماسيين أوروبيين، تواصل المجر على وجه الخصوص عرقلة تشديد العقوبات المزمعة ضد روسيا.

ويصادف اليوم الثلاثاء ذكرى مرور أربع سنوات على الغزو الروسي الشامل على أوكرانيا المجاورة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإتحاد الاوروبي يفشل في إقرار حزمة عقوبات جديدة على روسيا
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 12:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قادة أوروبيون يصلون إلى كييف لإحياء الذكرى الرابعة للحرب في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 12:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إستونيا: على الاتحاد الأوروبي إقرار حزمة العقوبات العشرين ضد روسيا
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 12:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: لا تقدم بشأن العقوبات الجديدة على روسيا
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 12:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي

وكالة الأنباء

الألمانية

دبلوماسي

العقوبات

أوكرانيا

امل على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:26 | 2026-02-24
Lebanon24
04:26 | 2026-02-24
Lebanon24
03:59 | 2026-02-24
Lebanon24
03:37 | 2026-02-24
Lebanon24
03:18 | 2026-02-24
Lebanon24
02:27 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24