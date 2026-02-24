في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا

فشلت دول في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة العشرين من المفروضة على بسبب حربها ضد ، والتي تدخل عامها الخامس.



ووفقا لمعلومات حصلت عليها (د ب أ) من دبلوماسيين أوروبيين، تواصل المجر على وجه الخصوص عرقلة تشديد العقوبات المزمعة ضد روسيا.



ويصادف اليوم الثلاثاء ذكرى مرور أربع سنوات على الغزو الروسي الشامل على أوكرانيا المجاورة.

