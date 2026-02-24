تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بشأن إيران.. رسالة من ويتكوف وكوشنر لترامب
Lebanon 24
24-02-2026
|
03:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، رسالة إلى الرئيس لمطالبته بعدم توجيه ضربات لإيران في الوقت الراهن، وإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية.
وحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، فإن ويتكوف وكوشنر، اللذين يقودان المفاوضات مع
طهران
، يحملان مخاوف مشابهة لتلك التي يحملها قادة عسكريون، بشأن شن حرب على
إيران
.
ومع استمرار الحشد العسكري الأميركي في
الشرق الأوسط
، أصدر قادة عسكريون تحذيرات لإدارة
ترامب
من شن حرب على إيران.
ويتزعم هذه الحركة رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، حسبما كشفت تقارير متطابقة لـ"أكسيوس"، وصحيفتي "
وول ستريت جورنال
" و"
واشنطن بوست
" الأميركيتين.
وبينما تدرس إدارة ترامب شن هجوم على إيران، حذر كين الرئيس الأميركي ومسؤولين آخرين من أن "نقص الذخائر وانعدام الدعم من الحلفاء سيزيد من المخاطر التي تهدد العملية والأفراد
الأميركيين
"، وذلك بحسب مصادر مطلعة على المناقشات الداخلية.
