بشأن إيران.. رسالة من ويتكوف وكوشنر لترامب

وجه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي ، رسالة إلى الرئيس لمطالبته بعدم توجيه ضربات لإيران في الوقت الراهن، وإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية.

وحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، فإن ويتكوف وكوشنر، اللذين يقودان المفاوضات مع ، يحملان مخاوف مشابهة لتلك التي يحملها قادة عسكريون، بشأن شن حرب على .



ومع استمرار الحشد العسكري الأميركي في ، أصدر قادة عسكريون تحذيرات لإدارة من شن حرب على إيران.



ويتزعم هذه الحركة رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، حسبما كشفت تقارير متطابقة لـ"أكسيوس"، وصحيفتي " " و" " الأميركيتين.



وبينما تدرس إدارة ترامب شن هجوم على إيران، حذر كين الرئيس الأميركي ومسؤولين آخرين من أن "نقص الذخائر وانعدام الدعم من الحلفاء سيزيد من المخاطر التي تهدد العملية والأفراد "، وذلك بحسب مصادر مطلعة على المناقشات الداخلية.