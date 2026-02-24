تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

5 أيام فقط.. تقرير يكشف القدرات الاميركية في شن حرب على ايران

Lebanon 24
24-02-2026 | 03:59
5 أيام فقط.. تقرير يكشف القدرات الاميركية في شن حرب على ايران
أشارت معلومات استخباراتية إسرائيلية إلى أن القدرات العسكرية الأميركية الحالية تكفي فقط لأربعة إلى خمسة أيام من الضربات المكثفة ضد إيران، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" Financial Times البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال شن ضربات أقل حدة، ستستمر القدرات العسكرية الأميركية لمدة أسبوع، حتى مع الأخذ في الاعتبار إعادة نشر حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد آر فورد" في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن اندلاع الصراع قد يؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف الجيش الأميركي، الأمر الذي سيضر بقاعدة "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" (ماغا) التي تدعم الرئيس ترامب.

من الجدير بالذكر أن الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران عقدت في جنيف في 17 شباط، بوساطة سلطنة عُمان، ووفقاً لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، توصل الطرفان إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، والاتفاقات التي يمكن إدراجها في مشروع اتفاق مستقبلي بشأن البرنامج النووي.
الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

البريطانية

البريطاني

الإيراني

الاميركي

إسرائيل

