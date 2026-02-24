تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
5 أيام فقط.. تقرير يكشف القدرات الاميركية في شن حرب على ايران
Lebanon 24
24-02-2026
|
03:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت معلومات استخباراتية إسرائيلية إلى أن القدرات العسكرية الأميركية الحالية تكفي فقط لأربعة إلى خمسة أيام من الضربات المكثفة ضد
إيران
، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" Financial Times
البريطانية
.
وأوضحت الصحيفة أنه في حال شن ضربات أقل حدة، ستستمر القدرات العسكرية الأميركية لمدة أسبوع، حتى مع الأخذ في الاعتبار إعادة نشر حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد آر فورد" في
الشرق الأوسط
.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن اندلاع الصراع قد يؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف الجيش الأميركي، الأمر الذي سيضر بقاعدة "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" (ماغا) التي تدعم الرئيس
ترامب
.
من الجدير بالذكر أن الجولة الثانية من المفاوضات بين
الولايات المتحدة
وإيران عقدت في جنيف في 17 شباط، بوساطة سلطنة عُمان، ووفقاً لوزير الخارجية
الإيراني
، عباس عراقجي، توصل الطرفان إلى تفاهم بشأن عدد من
القضايا
، والاتفاقات التي يمكن إدراجها في مشروع اتفاق مستقبلي بشأن البرنامج
النووي
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فاينانشال تايمز: حتى مع وصول حاملة الطائرات جيرالد فورد فإن قدرة واشنطن على شن هجوم جوي مكثف ضد إيران قد لا تتجاوز 4 إلى 5 أيام
Lebanon 24
فاينانشال تايمز: حتى مع وصول حاملة الطائرات جيرالد فورد فإن قدرة واشنطن على شن هجوم جوي مكثف ضد إيران قد لا تتجاوز 4 إلى 5 أيام
24/02/2026 11:57:16
24/02/2026 11:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: حرب بوتين في أوكرانيا تقتل أفقر سكان روسيا
Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: حرب بوتين في أوكرانيا تقتل أفقر سكان روسيا
24/02/2026 11:57:16
24/02/2026 11:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تنسيق الأميركي الإسرائيلي ضد إيران.. تقرير يكشف تفاصيله
Lebanon 24
تنسيق الأميركي الإسرائيلي ضد إيران.. تقرير يكشف تفاصيله
24/02/2026 11:57:16
24/02/2026 11:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يُربك سلاح الظل الأميركي دفاعات إيران؟ تقرير يكشف
Lebanon 24
هل يُربك سلاح الظل الأميركي دفاعات إيران؟ تقرير يكشف
24/02/2026 11:57:16
24/02/2026 11:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
الشرق الأوسط
البريطانية
البريطاني
الإيراني
الاميركي
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تجدد الاحتجاجات في عدد من الجامعات.. إيران تقر "بحق الطلاب في التظاهر"
Lebanon 24
بعد تجدد الاحتجاجات في عدد من الجامعات.. إيران تقر "بحق الطلاب في التظاهر"
04:26 | 2026-02-24
24/02/2026 04:26:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رفض استدعائه.. باريس تطلب من سفير أميركا توضيحا
Lebanon 24
بعد رفض استدعائه.. باريس تطلب من سفير أميركا توضيحا
04:26 | 2026-02-24
24/02/2026 04:26:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمة مرتقبة لترامب اليوم
Lebanon 24
كلمة مرتقبة لترامب اليوم
03:37 | 2026-02-24
24/02/2026 03:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن إيران.. رسالة من ويتكوف وكوشنر لترامب
Lebanon 24
بشأن إيران.. رسالة من ويتكوف وكوشنر لترامب
03:18 | 2026-02-24
24/02/2026 03:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط إيران.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها
Lebanon 24
وسط إيران.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها
02:27 | 2026-02-24
24/02/2026 02:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشفها
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشفها
15:36 | 2026-02-23
23/02/2026 03:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:26 | 2026-02-24
بعد تجدد الاحتجاجات في عدد من الجامعات.. إيران تقر "بحق الطلاب في التظاهر"
04:26 | 2026-02-24
بعد رفض استدعائه.. باريس تطلب من سفير أميركا توضيحا
03:37 | 2026-02-24
كلمة مرتقبة لترامب اليوم
03:18 | 2026-02-24
بشأن إيران.. رسالة من ويتكوف وكوشنر لترامب
02:27 | 2026-02-24
وسط إيران.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها
02:18 | 2026-02-24
بانتظار استكمال التحقيقات.. إخلاء سبيل وزير بريطاني سابق في قضية إبستين
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
24/02/2026 11:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
24/02/2026 11:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
24/02/2026 11:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24