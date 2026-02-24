5 أيام فقط.. تقرير يكشف القدرات الاميركية في شن حرب على ايران

أشارت معلومات استخباراتية إسرائيلية إلى أن القدرات العسكرية الأميركية الحالية تكفي فقط لأربعة إلى خمسة أيام من الضربات المكثفة ضد ، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" Financial Times .



وأوضحت الصحيفة أنه في حال شن ضربات أقل حدة، ستستمر القدرات العسكرية الأميركية لمدة أسبوع، حتى مع الأخذ في الاعتبار إعادة نشر حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد آر فورد" في .



وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن اندلاع الصراع قد يؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف الجيش الأميركي، الأمر الذي سيضر بقاعدة "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" (ماغا) التي تدعم الرئيس .



من الجدير بالذكر أن الجولة الثانية من المفاوضات بين وإيران عقدت في جنيف في 17 شباط، بوساطة سلطنة عُمان، ووفقاً لوزير الخارجية ، عباس عراقجي، توصل الطرفان إلى تفاهم بشأن عدد من ، والاتفاقات التي يمكن إدراجها في مشروع اتفاق مستقبلي بشأن البرنامج .

