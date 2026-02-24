بعد رفض استدعائه.. باريس تطلب من سفير أميركا توضيحا

الفرنسي، جان نويل ، أن السفير الأميركي، تشارلز كوشنر، سيستعيد صلاحياته في التعامل المباشر مع ، بعد أن يوضح أسباب امتناعه عن الحضور إثر استدعائه، الاثنين، بسبب تعليقاته على مقتل ناشط فرنسي منتمي لتيار اليمين المتطرف.



وأضاف بارو لإذاعة فرانس إنفو: "يجب أن يجري هذه المناقشة معنا، مع ، حتى يتمكن من استئناف ممارسة مهامه بشكل طبيعي بصفته سفيرا في ".



والاثنين، أفاد مصدر بأن قررت قطع التواصل بين السفير الأميركي كوشنير وأعضاء الحكومة ، وذلك على خلفية تصريحات للسفير حول مقتل ناشط يميني أثارت غضب .

