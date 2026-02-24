بعد تجدد الاحتجاجات في عدد من الجامعات.. إيران تقر "بحق الطلاب في التظاهر"

في أول رد فعل رسمي على تجدد الاحتجاجات في الجامعات منذ نهاية الأسبوع، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن لطلاب الجامعات الحق في الاحتجاج، لكن يجب على الجميع عدم تجاوز "الخطوط الحمر".وقالت مهاجراني إن "المقدسات والعلم مثالان على هذه الخطوط الحمر التي يجب علينا حمايتها وعدم تجاوزها أو الانحراف عنها، حتى في ذروة الغضب".وتواصلت الاحتجاجات الطلابية في عدد من جامعات بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الجديد في 21 شباط، حيث شهدت طهران تجمعات طلابية تخللتها هتافات مناهضة للسلطات والمرشد .وذكرت تقارير أن بعض التجمعات شهدت احتكاكات بين طلاب معارضين وآخرين موالين للنظام، بينهم عناصر من الباسيج الطلابي داخل الجامعي