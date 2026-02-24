تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
18
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بعد أنباء عن حصول "تلوث إشعاعي" في جسر في بغداد.. هذا ما أعلنته السلطات العراقية
Lebanon 24
24-02-2026
|
05:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
الهيئة الوطنية للرقابة
النووية أن جسر الطوبجي في
بغداد
آمن من التلوث الإشعاعي، مؤكدة أنه "لا صحة للشائعات بهذا الشأن".
وأشارت الهيئة في بيان صحفي نشرته
وكالة الأنباء العراقية
اليوم الثلاثاء أنه "على المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات أو التهويل الإعلامي المتعلق بالتلوث في إحدى ركائز جسر الطوبجي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها".
وشددت على أن "الوضع
تحت السيطرة
بالكامل، ولا يشكل أي تهديد للصحة العامة أو البيئة".
وتابعت: "ما يتداول من مبالغات حول وجود تلوث إشعاعي لا يعكس الواقع الفني للحالة، التي لا تعدو كونها تلوثا موقعيا محدودا وثابتا غير قابل للانتشار".
وأشارت إلى أن "كافة الإجراءات تتم وفق الضوابط المعتادة، مع استمرار متابعة الوضع بشكل اعتيادي للتأكد من استقراره الكامل وعدم وجود أي مخاطر على المواطنين أو البيئة".
وذكر مدير مديرية الطوارئ النووية والإشعاعية
محمد جاسم
محمد، أن "الإجراءات الميدانية شملت عزل الموقع وتطويقه بالأشرطة التحذيرية وتقييد الدخول إلى المنطقة بالمخولين فقط، فضلا عن اتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار التلوث، تضمنت استخدام مواد عازلة وتأمين بيئة عمل آمنة للفرق الفنية المنفذ".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أنباء عن وصول مبعوث الرئيس الأميركي للعراق "مارك سافايا" غدا إلى بغداد (الحدث)
Lebanon 24
أنباء عن وصول مبعوث الرئيس الأميركي للعراق "مارك سافايا" غدا إلى بغداد (الحدث)
24/02/2026 14:12:59
24/02/2026 14:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية: الداخلية العراقية تعلن إبعاد العراق عن قائمة الدول عالية المخاطر
Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية: الداخلية العراقية تعلن إبعاد العراق عن قائمة الدول عالية المخاطر
24/02/2026 14:12:59
24/02/2026 14:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية العراقية: لا صحة للأنباء المتداولة عن فتح الحدود لاستقبال 350 ألف لاجئ سوري
Lebanon 24
الداخلية العراقية: لا صحة للأنباء المتداولة عن فتح الحدود لاستقبال 350 ألف لاجئ سوري
24/02/2026 14:12:59
24/02/2026 14:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية عن متحدث حكومي: عناصر تنظيم الدولة القادمون من سوريا سيوضعون في سجون محصنة
Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية عن متحدث حكومي: عناصر تنظيم الدولة القادمون من سوريا سيوضعون في سجون محصنة
24/02/2026 14:12:59
24/02/2026 14:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية
الهيئة الوطنية للرقابة
الهيئة الوطنية
وكالة الأنباء
تحت السيطرة
محمد جاسم
جاسم محمد
مديرية ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب "تهديد خطير"... إجلاء رئيس الحكومة الأستراليّة بشكلٍ عاجلٍ وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
بسبب "تهديد خطير"... إجلاء رئيس الحكومة الأستراليّة بشكلٍ عاجلٍ وهذا ما تبيّن
06:58 | 2026-02-24
24/02/2026 06:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إختطاف رجل أعمال قطريّ... ماذا قرّرت محكمة مصريّة بشأن الخاطفين؟
Lebanon 24
بعد إختطاف رجل أعمال قطريّ... ماذا قرّرت محكمة مصريّة بشأن الخاطفين؟
06:46 | 2026-02-24
24/02/2026 06:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مدفيديف يُحذر : قد نضطر لاستخدام النووي ضد أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا في هذه الحالة
Lebanon 24
مدفيديف يُحذر : قد نضطر لاستخدام النووي ضد أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا في هذه الحالة
06:40 | 2026-02-24
24/02/2026 06:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرب إيران... ماذا كشفت صور الأقمار الصناعيّة عما تقوم به أميركا؟
Lebanon 24
قرب إيران... ماذا كشفت صور الأقمار الصناعيّة عما تقوم به أميركا؟
06:14 | 2026-02-24
24/02/2026 06:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير مُثير للقلق... تحذيرات من إنتشار سلالة جديدة من "الإنفلونزا"
Lebanon 24
تقرير مُثير للقلق... تحذيرات من إنتشار سلالة جديدة من "الإنفلونزا"
06:03 | 2026-02-24
24/02/2026 06:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشفها
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشفها
15:36 | 2026-02-23
23/02/2026 03:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
Lebanon 24
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
14:42 | 2026-02-23
23/02/2026 02:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:58 | 2026-02-24
بسبب "تهديد خطير"... إجلاء رئيس الحكومة الأستراليّة بشكلٍ عاجلٍ وهذا ما تبيّن
06:46 | 2026-02-24
بعد إختطاف رجل أعمال قطريّ... ماذا قرّرت محكمة مصريّة بشأن الخاطفين؟
06:40 | 2026-02-24
مدفيديف يُحذر : قد نضطر لاستخدام النووي ضد أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا في هذه الحالة
06:14 | 2026-02-24
قرب إيران... ماذا كشفت صور الأقمار الصناعيّة عما تقوم به أميركا؟
06:03 | 2026-02-24
تقرير مُثير للقلق... تحذيرات من إنتشار سلالة جديدة من "الإنفلونزا"
05:50 | 2026-02-24
وصول حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم إلى كريت في اليونان
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
24/02/2026 14:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
24/02/2026 14:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
24/02/2026 14:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24