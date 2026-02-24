بعد أنباء عن حصول "تلوث إشعاعي" في جسر في بغداد.. هذا ما أعلنته السلطات العراقية

أعلنت النووية أن جسر الطوبجي في آمن من التلوث الإشعاعي، مؤكدة أنه "لا صحة للشائعات بهذا الشأن".وأشارت الهيئة في بيان صحفي نشرته اليوم الثلاثاء أنه "على المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات أو التهويل الإعلامي المتعلق بالتلوث في إحدى ركائز جسر الطوبجي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها".وشددت على أن "الوضع بالكامل، ولا يشكل أي تهديد للصحة العامة أو البيئة".وتابعت: "ما يتداول من مبالغات حول وجود تلوث إشعاعي لا يعكس الواقع الفني للحالة، التي لا تعدو كونها تلوثا موقعيا محدودا وثابتا غير قابل للانتشار".وأشارت إلى أن "كافة الإجراءات تتم وفق الضوابط المعتادة، مع استمرار متابعة الوضع بشكل اعتيادي للتأكد من استقراره الكامل وعدم وجود أي مخاطر على المواطنين أو البيئة".وذكر مدير مديرية الطوارئ النووية والإشعاعية محمد، أن "الإجراءات الميدانية شملت عزل الموقع وتطويقه بالأشرطة التحذيرية وتقييد الدخول إلى المنطقة بالمخولين فقط، فضلا عن اتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار التلوث، تضمنت استخدام مواد عازلة وتأمين بيئة عمل آمنة للفرق الفنية المنفذ".