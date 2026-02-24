تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد أنباء عن حصول "تلوث إشعاعي" في جسر في بغداد.. هذا ما أعلنته السلطات العراقية

Lebanon 24
24-02-2026 | 05:04
بعد أنباء عن حصول تلوث إشعاعي في جسر في بغداد.. هذا ما أعلنته السلطات العراقية
أعلنت الهيئة الوطنية للرقابة النووية أن جسر الطوبجي في بغداد آمن من التلوث الإشعاعي، مؤكدة أنه "لا صحة للشائعات بهذا الشأن".

وأشارت الهيئة في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء  أنه "على المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات أو التهويل الإعلامي المتعلق بالتلوث في إحدى ركائز جسر الطوبجي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها".

وشددت على أن "الوضع تحت السيطرة بالكامل، ولا يشكل أي تهديد للصحة العامة أو البيئة".

وتابعت: "ما يتداول من مبالغات حول وجود تلوث إشعاعي لا يعكس الواقع الفني للحالة، التي لا تعدو كونها تلوثا موقعيا محدودا وثابتا غير قابل للانتشار".

وأشارت إلى أن "كافة  الإجراءات تتم وفق الضوابط المعتادة، مع استمرار متابعة الوضع بشكل اعتيادي للتأكد من استقراره الكامل وعدم وجود أي مخاطر على المواطنين أو البيئة".

وذكر مدير مديرية الطوارئ النووية والإشعاعية محمد جاسم محمد، أن "الإجراءات الميدانية شملت عزل الموقع وتطويقه بالأشرطة التحذيرية وتقييد الدخول إلى المنطقة بالمخولين فقط، فضلا عن اتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار التلوث، تضمنت استخدام مواد عازلة وتأمين بيئة عمل آمنة للفرق الفنية المنفذ".
 
مواضيع ذات صلة
أنباء عن وصول مبعوث الرئيس الأميركي للعراق "مارك سافايا" غدا إلى بغداد (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 14:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية: الداخلية العراقية تعلن إبعاد العراق عن قائمة الدول عالية المخاطر
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 14:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية العراقية: لا صحة للأنباء المتداولة عن فتح الحدود لاستقبال 350 ألف لاجئ سوري
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 14:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية عن متحدث حكومي: عناصر تنظيم الدولة القادمون من سوريا سيوضعون في سجون محصنة
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 14:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء العراقية

الهيئة الوطنية للرقابة

الهيئة الوطنية

وكالة الأنباء

تحت السيطرة

محمد جاسم

جاسم محمد

مديرية ال

