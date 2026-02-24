في الذكرى السنوية لحرب أوكرانيا.. روسيا: أهدافنا لم تتحقق بعد

أكدت أن أهدافها من الحرب لم تتحقق بعد، وذلك في الذكرى السنوية لحرب .



ولفت المتحدث باسم اليوم الثلاثاء إلى ان الجيش الروسي سيواصل القتال حتى إنجاز أهداف الحرب.



ورأى الكرملين أن قرار الدول الغربية بالتدخل في الصراع الدائر في أوكرانيا "‌يعني أنه تحول إلى مواجهة ‌أوسع ‌بكثير مع دول نعتقد أنها تسعى إلى سحق ‌روسيا".



وذكر بيسكوف للصحفيين، أن لا ⁠تزال ‌منفتحة على تحقيق ⁠أهدافها في أوكرانيا عبر ⁠القنوات الدبلوماسية، لكنه قال ⁠إنه ليس في وضع يسمح له بتحديد موعد ومكان انعقاد الجولة المقبلة من محادثات السلام.



