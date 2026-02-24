نبوءة للعرافة بابا فانغا تعود إلى الواجهة... إليكم ما توقّعته

أمر الرئيس الأميركي بنشر وثائق حكومية تتعلق بالأجسام الطائرة المجهولة (UFO).

وأثارت هذه الخطوة مخاوف من توقعات العرافة البلغارية " " بأن عام 2026 سيشهد لقاء البشر مع الكائنات الفضائية.

وأعلن عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "يوجه " والوكالات الحكومية الأخرى للبحث عن الملفات المتعلقة بـ"الكائنات الفضائية والحياة خارج الأرض" ونشرها.

ومع إعلان ترامب، عادت توقعات فانغا إلى دائرة الضوء. فالعرافة العمياء البلغارية التي توفيت عام 1996، اشتهرت بتنبؤاتها المثيرة للجدل، حيث يزعم متبعوها أنها تنبأت بأحداث 11 أيلول ووفاة .

ووفقا لمتابعيها، كانت فانغا قد توقعت أن يشهد عام 2026 "أول اتصال" بين البشر وكائنات خارج الأرض في شهر نوفمبر المقبل. كما زعمت أنها رأت "مركبة فضائية ضخمة" تدخل الغلاف الجوي للأرض، وألمحت إلى احتمال وجود حضارة غير معروفة على كوكبنا بالفعل.



ولم تقتصر توقعات فانغا على لقاء الكائنات الفضائية فقط، بل حذرت أيضا من عام 2026 كعام مضطرب يشهد تحولات في موازين القوى الجيوسياسية، وتفاقما في أزمة المناخ، وصعودا متسارعا للذكاء الاصطناعي. (روسيا اليوم)