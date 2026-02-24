تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

فتح التسجيل للحجاج لموسم 2026.. هذا ما أعلنته وزارة الحج السعودية

Lebanon 24
24-02-2026 | 05:26
فتح التسجيل للحجاج لموسم 2026.. هذا ما أعلنته وزارة الحج السعودية
فتحت وزارة الحج والعمرة في السعودية التسجيل للراغبين في الحج من داخل المملكة (المواطنين والمقيمين ممن لديهم إقامة سارية)، ابتداءً من 6 رمضان 1447ه، فيما سيبدأ حجز الباقات في 15 رمضان.

وأشارت الوزارة إلى أن أولوية التسجيل في هذه المرحلة للراغبين وحتى نهاية شهر شوال ستكون للذين لم يسبق لهم أداء الفريضة، وفي حال توفر مقاعد سيُتاح الحجز للمؤهلين.
ووضعت الوزارة شروط للتسجيل إذ لا يقل عمر المتقدم عن 15 عاماً، والالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، كما يُشترط للمقيمين سريان الإقامة، وتكون الأولوية لمن صدرت إقامتهم قبل أكثر من سنة ميلادية.

وأكدت أن التعاقد يجري حصريًا عبر الشركات المرخصة والمدرجة في تطبيق نسك، مشيرة إلى أهمية التسجيل من الحاج نفسه عبر إنشاء حساب، واستكمال البيانات والتحقق من الأهلية، ثم اختيار الباقة وسداد الرسوم عبر نظام سداد لإصدار التصريح.

ودعت الوزارة إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق نسك أو الموقع الرسمي، وللاستفسار عند الحاجة التواصل على الرقم 1966.
 
