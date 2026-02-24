مصممة لتفادي الدفاعات ⁠المحمولة.. إيران تقترب من صفقة صواريخ صينية مضادة للسفن

يبدو ان تقترب من إبرام صفقة مع لشراء صواريخ " " مضادة للسفن.



وفي هذا الإطار، كشفت ⁠مصادر مطلعة على المفاوضات لوكالة" "، إن الصفقة تتعلق بصواريخ "سي إم 302" صينية الصنع، وأنها على وشك ‌الانتهاء. لكن المصادر كشفت أنه لم ‌يتم الاتفاق بعد على موعد للتسليم.



ويبلغ مدى الصواريخ الأسرع من الصوت حوالي 290 كيلومترا، وهي مصممة لتفادي الدفاعات ⁠المحمولة ‌بحرا من خلال الطيران بسرعة ⁠وعلى علو منخفض.



وقال خبيران في الأسلحة إن ⁠نشر مثل هذه الصواريخ سيعزز بشكل كبير قدرات إيران ⁠الهجومية، ويشكل تهديدا للقوات البحرية الأميركية في المنطقة.







