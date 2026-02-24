تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إختفاء أرشيف حكوميّ أميركيّ ضخم يتعلّق بالكائنات الفضائية

Lebanon 24
24-02-2026 | 05:40
إختفاء أرشيف حكوميّ أميركيّ ضخم يتعلّق بالكائنات الفضائية
بعد يوم واحد فقط من أمر أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإفراج عن كافة الوثائق المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة والكائنات الفضائية، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنّ أرشيفاً عاماً ضخماً يضم ملفات حكومية أميركية رُفعت عنها السرية، اختفى.
 
وأشارت الصحيفة البريطانيّة، إلى أنّ الباحث في الظواهر الغامضة جون غرينوالد جونيور، المشرف على موقع "بلاك فولت"، قال إنّ الخادم الرئيسي للموقع تعرّض لمسح كامل، ما أدى إلى حذف مئات الملفات المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة، ومشاريع وكالة الاستخبارات المركزية التي رُفعت عنها السرية، وقضايا كبرى من بينها اغتيال الرئيس جون كينيدي.

وأوضح غرينوالد أن بعض مجلدات الخادم شهدت تغييرات غير مبررة في صلاحيات الوصول وسجلات ملكية الملفات، وهي الإجراءات التي تحدد من يمكنه الاطلاع على الملفات أو تعديلها. (ارم نيوز)
تصريح مفاجئ لرئيس أميركي سابق عن الكائنات الفضائية
هل يحمل النحل سر التواصل مع الكائنات الفضائية؟
إشارات التقطها علماء... هل من كائنات فضائيّة؟
في خطوة يطالب بها أميركيون منذ عقود.. ترامب يتعهد بنشر وثائق حول "الكائنات الفضائية"
