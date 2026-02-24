إختفاء أرشيف حكوميّ أميركيّ ضخم يتعلّق بالكائنات الفضائية

بعد فقط من أمر أصدره الرئيس الأميركي ، بالإفراج عن كافة الوثائق المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة والكائنات الفضائية، كشفت صحيفة " ميل" ، أنّ أرشيفاً عاماً ضخماً يضم ملفات حكومية أميركية رُفعت عنها السرية، اختفى.

وأشارت الصحيفة البريط انيّة، إلى أنّ الباحث في الغامضة جون غرينوالد ، المشرف على موقع "بلاك فولت"، قال إنّ الخادم للموقع تعرّض لمسح كامل، ما أدى إلى حذف مئات الملفات المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة، ومشاريع وكالة الاستخبارات المركزية التي رُفعت عنها السرية، وقضايا كبرى من بينها اغتيال الرئيس .





وأوضح غرينوالد أن بعض مجلدات الخادم شهدت تغييرات غير مبررة في صلاحيات الوصول وسجلات ملكية الملفات، وهي الإجراءات التي تحدد من يمكنه الاطلاع على الملفات أو تعديلها. (ارم نيوز)