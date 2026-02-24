وصول حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم إلى كريت في اليونان

وصلت حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم " . " إلى الأميركية في خليج سودا بجزيرة كريت .



وامتنعت عن التعليق على وصول الحاملة، كما لم ترد السفارة الأميركية في فوراً على طلب "فرانس برس".



وتضم منشأة الدعم البحري الأميركية في خليج سودا نحو ألف شخص، بينهم عسكريون في الخدمة الفعلية، وموظفون مدنيون أميركيون، وموظفون محليون، ومتعاقدون، إضافة إلى أفراد من عائلاتهم. (العربية)

Advertisement