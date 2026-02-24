تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

وصول حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم إلى كريت في اليونان

Lebanon 24
24-02-2026 | 05:50
وصلت حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم "جيرالد آر. فورد" إلى القاعدة البحرية الأميركية في خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية.

وامتنعت وزارة الدفاع اليونانية عن التعليق على وصول الحاملة، كما لم ترد السفارة الأميركية في أثينا فوراً على طلب "فرانس برس".

وتضم منشأة الدعم البحري الأميركية في خليج سودا نحو ألف شخص، بينهم عسكريون في الخدمة الفعلية، وموظفون مدنيون أميركيون، وموظفون محليون، ومتعاقدون، إضافة إلى أفراد من عائلاتهم. (العربية) 
