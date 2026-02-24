3 أمور تُحدد توقيت الهجوم الأميركي على ايران.. واسرائيل تستعد ضمن كامل الميدان من اليمن إلى لبنان

أما الأمر الثاني، بحسب الصحيفة فيتعلق برد الإيرانيين اليوم والذي سيقدم للولايات المتحدة يتعلق بمسودة اتفاقية للملف ، في وقت يسعى المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى استنفاد العملية الدبلوماسية وعقد اجتماع حاسم الخميس مع عباس عراقجي في جنيف.والرد الإيراني المبدئي هو إشارة مهمة لإدارة ، لأنه يمكن أن يمهد لمسار الهجوم، ويكون مبررا لها وتمنح قرارها شرعية داخلية، وفق "معاريف".الأمر الثالث، والذي يرتبط مباشرة بإسرائيل، فهو وصول رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المقرر أن يزور صباح الأربعاء وحتى يوم الخميس.ومع هذه الإشارات الثلاث تقول "معاريف" إنه حتى المنظومة العسكرية الإسرائيلية لا تعرف من وكيف سيحدد تاريخ الهجوم، وطريقته الكاملة، والأهداف الأميركية منه.وتصف مصادر عسكرية إسرائيلية هذه الفترة بالـ"مستفزة" إذ لا أحد يمكنه التنبؤ بدقة. لذلك، يتطلب الأمر الاستعداد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات سواء في الدفاع أو الهجوم"، حسب الصحيفة.وتُشير "معاريف" إلى أن الجيش يستعد ليس فقط ضد إيران، بل ضمن كامل الميدان من اليمن إلى .وكان الرئيس ترامب توعد في منشور له عبر منصة "تروث سوشال"، بأن تواجه إيران يوماً سيئاً للغاية، إذا لم تتوصل لاتفاق مع بشأن طموحاتها النووية.(العربية)