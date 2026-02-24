تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مدفيديف يُحذر : قد نضطر لاستخدام النووي ضد أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا في هذه الحالة

Lebanon 24
24-02-2026 | 06:40
مدفيديف يُحذر : قد نضطر لاستخدام النووي ضد أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا في هذه الحالة
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف ان روسيا سيتعين عليها استخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا إذا تم نقل تكنولوجياتهما النووية إلى كييف

وأضاف ميدفيديف أن روسيا تتصرف بموجب عقيدتها النووية التي تحدد متى يمكن استخدام الأسلحة النووية، وذلك في تعليقه بشأن احتمال توجيه ضربة ضد أوكرانيا. كما أكد أن "قوات الناتو ستكون أهدافاً مشروعة في حال نشرها على الأراضي الأوكرانية".

وأوضح ميدفيديف أن معاهدات الحد من التسلح لعبت دوراً حاسماً ليس فقط في الحد من عدد الرؤوس الحربية، بل ووسيلة للتحقق من النوايا وضمان بعض الثقة بين القوى النووية الكبرى.


دميتري مدفيديف

مجلس الأمن

الأوكرانية

نائب رئيس

بريطانيا

عين علي

الناتو

