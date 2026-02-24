مدفيديف يُحذر : قد نضطر لاستخدام النووي ضد أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا في هذه الحالة

أعلن الروسي، ان سيتعين عليها استخدام الأسلحة النووية ضد وبريطانيا وفرنسا إذا تم نقل تكنولوجياتهما النووية إلى .



وأضاف ميدفيديف أن روسيا تتصرف بموجب عقيدتها النووية التي تحدد متى يمكن استخدام الأسلحة النووية، وذلك في تعليقه بشأن احتمال توجيه ضربة ضد أوكرانيا. كما أكد أن "قوات ستكون أهدافاً مشروعة في حال نشرها على الأراضي ".



وأوضح ميدفيديف أن معاهدات الحد من التسلح لعبت دوراً حاسماً ليس فقط في الحد من عدد الرؤوس الحربية، بل ووسيلة للتحقق من النوايا وضمان بعض الثقة بين القوى النووية الكبرى.







