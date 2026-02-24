بعد إختطاف رجل أعمال قطريّ... ماذا قرّرت محكمة مصريّة بشأن الخاطفين؟

قرّرت محكمة جنايات ، سجن عماد المعروف بـ"عماد العسال"، لمدة 5 سنوات.

كما قرّرت سجن كلّ من ، وأحمد علي، لمدة 10 سنوات لكل منهما.

وهكذا، تكون المحكمة قد أسدلت الستار على قضية إختطاف رجل أعمال . (روسيا اليوم)