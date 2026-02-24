تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
عربي-دولي
بعد إختطاف رجل أعمال قطريّ... ماذا قرّرت محكمة مصريّة بشأن الخاطفين؟
Lebanon 24
24-02-2026
|
06:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرّرت محكمة جنايات
القاهرة
، سجن عماد
علي حسن
عبد الحميد
المعروف بـ"عماد العسال"، لمدة 5 سنوات.
كما قرّرت سجن كلّ من
محمد مراد
محمد أحمد
، وأحمد
علي إبراهيم
علي، لمدة 10 سنوات لكل منهما.
وهكذا، تكون المحكمة قد أسدلت الستار على قضية إختطاف رجل أعمال
قطري
. (روسيا اليوم)
إخلاءات للمنازل تحت التهديد: نحن المُلّاك هنا… نحن فوق القانون!
Lebanon 24
إخلاءات للمنازل تحت التهديد: نحن المُلّاك هنا… نحن فوق القانون!
09:03 | 2026-02-24
24/02/2026 09:03:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر منصة "بينانس"... تحويل 1.7 مليار دولار إلى إيران
Lebanon 24
عبر منصة "بينانس"... تحويل 1.7 مليار دولار إلى إيران
08:43 | 2026-02-24
24/02/2026 08:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أستراليا تعتقل "سفاح الأعضاء"... ما فعله بالنساء مروّع
Lebanon 24
أستراليا تعتقل "سفاح الأعضاء"... ما فعله بالنساء مروّع
08:18 | 2026-02-24
24/02/2026 08:18:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"داعش" يتبنّى الهجوم على مقرّ للجيش السوريّ
Lebanon 24
"داعش" يتبنّى الهجوم على مقرّ للجيش السوريّ
08:15 | 2026-02-24
24/02/2026 08:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إيراني بارز لأميركا: لسنا ليبيا أو سوريا أو فنزويلا
Lebanon 24
مسؤول إيراني بارز لأميركا: لسنا ليبيا أو سوريا أو فنزويلا
08:04 | 2026-02-24
24/02/2026 08:04:54
Lebanon 24
Lebanon 24
