بسبب "تهديد خطير"... إجلاء رئيس الحكومة الأستراليّة بشكلٍ عاجلٍ وهذا ما تبيّن

أفادت وسائل إعلام أسترالية، عن إجلاء رئيس الوزراء ، من مقرّ إقامته الرسمي في كانبرا، بسبب تهديد أمني خطير بوجود قنبلة.

ولاحقاً، قالت المتحدثة باسم الشرطة : "أجري تفتيش دقيق للمكان المخصص للحماية، ولم يعثر على أي شيء مريب. لا يوجد حاليا أي تهديد للمجتمع أو السلامة العامة".