عربي-دولي

منطقة أمنيّة مهمّة في إيران... ما حقيقة دويّ إنفجارات فيها؟

Lebanon 24
24-02-2026 | 07:13
منطقة أمنيّة مهمّة في إيران... ما حقيقة دويّ إنفجارات فيها؟
منطقة أمنيّة مهمّة في إيران... ما حقيقة دويّ إنفجارات فيها؟ photos 0
نشرت صحيفة "بولتن نيوز" الإلكترونية المقربة من الحرس الثوري الإيراني تعليقًا تساءلت فيه عن دلالات "سماع دوي انفجارات متتالية الليلة الماضية في منطقة شارع باستور".

وأشار التقرير إلى تصريحات سابقة للمرشد الإيراني آية الله علي خامنئي حول استمرار ما وصفه بمحاولات زعزعة استقرار النظام، داعيًا إلى اليقظة والحذر في مواجهة أي تهديدات محتملة.
 
وفي السياق ذاته، أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أحمد بخشايش أردستاني، أنه لا يملك معلومات مؤكدة حول ما أُثير عن وقوع انفجارات في محيط شارع باستور، أحد أكثر المناطق الأمنية حساسية في العاصمة طهران.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، إن "الأجهزة الأمنية والشرطية مطالبة، في مثل هذه الظروف، بأداء مهامها بحزم وقوة"، داعيًا هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إلى المبادرة بنشر المعلومات قبل تداول الشائعات، لتجنب تضخيم الأحداث لاحقًا.
 
وتداولت منصات إعلامية خلال الساعات الماضية مزاعم صادرة عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، تفيد بتنفيذ ما وصفته بـ"عملية عسكرية" في العاصمة طهران.

ووفق الادعاء الصادر عن المنظمة، نفذ نحو 250 عنصرًا تابعًا لها تحركًا ميدانيًا منذ صباح الاثنين وحتى بعد الظهر، مشيرة إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل أو اعتقال نحو 100 من عناصرها، وانتهت العملية بالفشل. (إرم نيوز) 
