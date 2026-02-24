تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

بتهمة الحصول على رشاوى "سبائك ذهبية".. إحالة مسؤولين كبار للمحاكمة!

Lebanon 24
24-02-2026 | 07:26
بتهمة الحصول على رشاوى سبائك ذهبية.. إحالة مسؤولين كبار للمحاكمة!
أحال المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر 8 من القيادات السابقة لحَيَّي "مصر الجديدة والنزهة" إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.

وأتى هذا القرار عقب تحقيقات موسعة باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، بعد إخطار الجهة الإدارية بضبط المتهمين بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، وما أسفرت عنه التحريات وشهادات العاملين بالجهات المعنية.

وأظهرت التحقيقات تفاصيل موسعة بشأن وقائع الرشاوى المنسوبة لعدد من القيادات السابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة، والتي انتهت بإحالتهم للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت تورطهم في تسهيل مخالفات بنائية مقابل عطايا مالية وسبائك ذهبية.

ولفتت التحقيقات إلى أن بعض المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية لإصدار تراخيص بناء واعتماد طلبات تصالح لعقارات مخالفة داخل نطاق حي مصر الجديدة، مقابل مبالغ مالية تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، إلى جانب الموافقة على توصيل المرافق واعتماد أعمال تشطيب لعقارات مخالفة للاشتراطات البنائية.

وكشفت التحقيقات أيضا عن حصول مسؤول سابق بجهاز التفتيش الفني على 3 سبائك ذهبية نظير إصدار مخاطبات رسمية تسهم في استخراج ترخيص بناء بالمخالفة للقانون، فيما ثبت اشتراك عضو لجنة فنية مختصة في تزوير محررات رسمية لاستخدامها ضمن مستندات طلبات التصالح.
