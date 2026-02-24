بتهمة الحصول على رشاوى "سبائك ذهبية".. إحالة مسؤولين كبار للمحاكمة!

أحال المستشار رئيس هيئة الإدارية في مصر 8 من القيادات السابقة لحَيَّي " والنزهة" إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة .



وأتى هذا القرار عقب تحقيقات موسعة باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري ، بعد إخطار الجهة الإدارية بضبط المتهمين بمعرفة ، وما أسفرت عنه التحريات وشهادات العاملين بالجهات المعنية.



وأظهرت التحقيقات تفاصيل موسعة بشأن وقائع الرشاوى المنسوبة لعدد من القيادات السابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة، والتي انتهت بإحالتهم للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت تورطهم في تسهيل مخالفات بنائية مقابل مالية وسبائك ذهبية.



ولفتت التحقيقات إلى أن بعض المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية لإصدار تراخيص بناء واعتماد طلبات تصالح لعقارات مخالفة داخل نطاق حي مصر الجديدة، مقابل مبالغ مالية تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، إلى جانب الموافقة على توصيل المرافق واعتماد أعمال تشطيب لعقارات مخالفة للاشتراطات البنائية.



وكشفت التحقيقات أيضا عن حصول مسؤول سابق بجهاز التفتيش الفني على 3 سبائك ذهبية نظير إصدار مخاطبات رسمية تسهم في استخراج ترخيص بناء بالمخالفة للقانون، فيما ثبت اشتراك عضو لجنة فنية مختصة في تزوير محررات رسمية لاستخدامها ضمن مستندات طلبات التصالح.



